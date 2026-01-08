চবির ‘ডি’ ইউনিটের ফল প্রকাশ, পাস ৩৪ শতাংশ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক প্রথম বর্ষের সমাজবিজ্ঞান অনুষদভুক্ত ‘ডি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ হয়েছে। এতে অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাসের হার ৩৪ শতাংশ।
বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট ও ফেসবুক পেজে একযোগে ফলাফল প্রকাশ করা হয়। ফল প্রকাশের বিষয়টি নিশ্চিত করেন সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. এনায়েত উল্ল্যা পাটওয়ারী।
জানা যায়, ‘ডি’ ইউনিটে সমাজবিজ্ঞান অনুষদের অধীনে ৯টি বিভাগ রয়েছে। এ ইউনিটে মোট আসন সংখ্যা ৮৪৯টি। ভর্তি পরীক্ষায় মোট ৪৭ হাজার ৪৩৪ জন পরীক্ষার্থী অংশ নেন। এরমধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছেন ১৬ হাজার ১৫৬ জন শিক্ষার্থী যা মোট পরীক্ষার্থীর প্রায় ৩৪ শতাংশ।
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. এনায়েত উল্ল্যা পাটওয়ারী বলেন, ‘উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মেধাক্রম অনুযায়ী সাবজেক্ট চয়েস লিস্ট নেওয়া হবে। তারপর ভর্তি কার্যক্রম শুরু হবে।’
আরএইচ/জেআইএম