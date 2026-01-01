শেখ পরিবারের নামে থাকা ঢাবির ৫ স্থাপনার নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শেখ পরিবারের নামানুসারে থাকা পাঁচটি স্থাপনার নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী পরিষদ সিন্ডিকেটের সভায় এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।
সিন্ডিকেট সভায় শেখ পরিবারের সদস্যদের নামে থাকা মোট পাঁচটি স্থাপনার নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।
এসব স্থাপনার মধ্যে রয়েছে দুটি আবাসিক হল, একটি হোস্টেল এবং দুটি স্টাফ কোয়ার্টার। পরিবর্তনের আওতায় থাকা স্থাপনাগুলো হলো-শেখ মুজিবুর রহমান হল, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল, শেখ রাসেল টাওয়ার, বঙ্গবন্ধু টাওয়ার ও সুলতানা কামাল হোস্টেল।
এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) থেকে দুটি হলের নতুন নাম প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাব অনুযায়ী, শেখ মুজিবুর রহমান হলের নাম পরিবর্তন করে ‘শহিদ ওসমান হাদী হল’ এবং বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের নতুন নাম ‘ক্যাপ্টেন সিতারা বেগম হল’ রাখার কথা বলা হয়েছে।
স্থাপনার নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে ঢাবি প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দিন আহমেদ বলেন, সিন্ডিকেট সভায় এটি অনুমোদন পেলেও সিনেট পুনর্গঠন সম্পন্ন হওয়ার পরই সিদ্ধান্তটি স্থায়ীভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।
