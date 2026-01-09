  2. ক্যাম্পাস

জকসুতে ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের নির্বাচিতদের খালেদার কবর জিয়ারত

প্রকাশিত: ০৬:৩৮ পিএম, ০৯ জানুয়ারি ২০২৬
জকসুতে ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের নির্বাচিতদের খালেদার কবর জিয়ারত

বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার কবর জিয়ারত করেছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের নবনির্বাচিতরা। বেগম খালেদা জিয়া সাবেক তিনবারের প্রধানমন্ত্রী এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) জুমার নামাজের পর জিয়া উদ্যানে কবর জিয়ারত করেন তারা। এসময় ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের ভিপি প্রার্থী এ কে এম রাকিব, নবনির্বাচিত পাঠাগার ও সেমিনারবিষয়ক সম্পাদক রিয়াসাল রাকিব, পরিবহন সম্পাদক মাহিদ হাসান, সংস্কৃতিবিষয়ক সম্পাদক তাকরিম আহমেদ, কার্যনির্বাহী সদস্য সাদমান সাম্যসহ অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

পাঠাগার ও সেমিনারবিষয়ক সম্পাদক রিয়াসাল রাকিব বলেন, ‘বেগম খালেদা জিয়া ছিলেন তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। তার আদর্শ, নৈতিকতা ও আপসহীনতা আমাদের মুগ্ধ করেছে। আশা করি, আমাদের প্যানেল উনার সততাকে ধারণ করে সামনে এগিয়ে যেতে পারবে। আল্লাহ তায়ালা উনাকে ভুলত্রুটি ক্ষমা করে জান্নাতের অতিথি হিসেবে কবুল করুন।’

প্যানেলের ভিপি প্রার্থী একেএম রাকিব বলেন, ‘জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে বড় অবদান রয়েছে বেগম খালেদা জিয়ার। ৩০ ডিসেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। জকসু নির্বাচনের কারণে এতদিন আমরা তার কবর জিয়ারতে আসতে পারিনি। আজ তার অবদান শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি।’

