জকসু ও হল সংসদের নবনির্বাচিতদের নিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি

জকসু ও হল সংসদের নবনির্বাচিতদের নিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) ও হল শিক্ষার্থী সংসদের নবনির্বাচিতদের নিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।
শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. মো. শেখ গিয়াস উদ্দিনের স্বাক্ষরে এ প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।
এতে বলা হয়, জকসু ও হল সংসদ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কেন্দ্র ও হল সংসদগুলোর গঠন ও পরিচালনা বিধিমালা-২০২৫ অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ পদাধিকারবলে যথাক্রমে কেন্দ্রীয় সংসদে সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। একই সঙ্গে হল সংসদের সভাপতি হবেন সংশ্লিষ্ট হলের প্রভোস্ট।
জকসুর নির্বাহী কমিটি
মো. রিয়াজুল ইসলাম সহ-সভাপতি (ভিপি), আব্দুল আলিম আরিফ সাধারণ সম্পাদক (জিএস) ও মাসুদ রানা সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন।
এছাড়া, মো. নুর নবী মুক্তিযুদ্ধ ও গণতন্ত্র সম্পাদক, ইব্রাহীম খলিল শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক, মোছা. সুখীমন খাতুন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক, নূর মোহাম্মদ স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক, হাবিব মো. ফারুক আযম আইন ও মানবাধিকার সম্পাদক, নওশীন নাওয়ার জয়া আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক, মো. তাকরিম মিয়া (তাকরিম আহমেদ) সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক, মোহাম্মদ জর্জিস আনোয়ার নাঈম ক্রীড়া সম্পাদক, মো. মাহিদ হোসেন পরিবহন সম্পাদক, মোস্তাফিজুর রহমান সমাজসেবা ও শিক্ষার্থী কল্যাণ সম্পাদক এবং মো. রিয়াসাল (রাকিব) পাঠাগার ও সেমিনার সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।
পাশাপাশি নির্বাহী সদস্য হিসেবে থাকছেন ফাতেমা আক্তার, মো. আকিব হাসান, শান্তা আক্তার, মো. মেহেদী হাসান, মো. সাদমান আমিন (সাদমান সাম্য), মো. জাহিদ হাসান ও মো. আব্দুল্লাহ আল ফারুক।
নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী হল সংসদ
বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র ছাত্রী হল নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী হল সংসদের সভাপতি হয়েছেন পদাধিকারবলে হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. আঞ্জুমান আরা। কোষাধ্যক্ষ হিসেবে সভাপতি আবাসিক শিক্ষক বা হাউজ টিউটরদের মধ্য থেকে একজনকে নিয়োগ দেবেন।
এখানে ভিপি হিসেবে জান্নাতুল উম্মি তারিন, জিএস হিসেবে সুমাইয়া তাবাসসুম ও এজিএস হিসেবে রেদওয়ানা খাওলা দায়িত্ব পেয়েছেন।
এছাড়া, ফারজানা আক্তার সাহিত্য ও প্রকাশনা সম্পাদক, ফাতেমা-তুজ-জোহরা সংস্কৃতি সম্পাদক, ফাতেমা তুজ জোহরা সামিয়া পাঠাগার সম্পাদক, সাবিকুন নাহার ক্রীড়া সম্পাদক, ফারজানা আক্তার সমাজসেবা ও শিক্ষার্থী কল্যাণ সম্পাদক এবং মোছা. খাদিজা খাতুন স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।
সেই সঙ্গে কার্যনির্বাহী সদস্য হিসেবে থাকছেন সাবরিনা আক্তার, নওশিন বিনতে আলম, মোছা. সায়মা খাতুন ও লস্কর রুবাইয়াত জাহান।
গত মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) নির্বাচনের ভোটগ্রহণ শেষে বুধবার (৭ জানুয়ারি) নির্বাচন কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে ফলাফল প্রকাশ করে।
