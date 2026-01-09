  2. ক্যাম্পাস

চবির ভর্তি পরীক্ষা

‘সি’ ইউনিটে উপস্থিতি ৮৭ শতাংশ, আসনপ্রতি ভর্তিচ্ছু ২৯

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক চবি
প্রকাশিত: ০৭:৩২ পিএম, ০৯ জানুয়ারি ২০২৬
‘সি’ ইউনিটে উপস্থিতি ৮৭ শতাংশ, আসনপ্রতি ভর্তিচ্ছু ২৯

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) ২০২৫–২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদভুক্ত ‘সি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। পরীক্ষায় উপস্থিতির হার ছিল ৮৭ শতাংশ। এতে প্রতিটি আসনের বিপরীতে প্রতিযোগিতা করেছেন গড়ে ২৯ জন শিক্ষার্থী।

শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) সকাল ১১টা ১৫ মিনিটে শুরু হয়ে দুপুর ১২টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষার উপস্থিতির তথ্য নিশ্চিত করেন ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ তৈয়ব চৌধুরী।

জানা যায়, ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদের অধীনে মোট ছয়টি বিভাগ রয়েছে। অন্যান্য ইউনিটের মতো ‘সি’ ইউনিটের পরীক্ষাও তিনটি বিভাগীয় কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই ইউনিটে মোট ৫১০টি আসনের বিপরীতে আবেদন করেছেন ১৬ হাজার ৯২৪ জন শিক্ষার্থী। এর মধ্যে পরীক্ষায় অংশ নিয়েছেন ১৪ হাজার ৬৭৩ জন। সেই হিসেবে উপস্থিতির হার ৮৭ শতাংশ। সেই সঙ্গে আসনপ্রতি প্রতিযোগিতা করেছেন ২৯ জন শিক্ষার্থী।

ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ তৈয়ব চৌধুরী বলেন, ‘সি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা বেলা ১১টা ১৫ মিনিটে শুরু হয়ে দুপুর ১২টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত চলে। পরীক্ষায় উপস্থিতির হার ছিল ৮৭ শতাংশ। সুষ্ঠুভাবে ভর্তি পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। দ্রুতই ফলাফল প্রকাশ করা হবে।

এমএন/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।