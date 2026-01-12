চতুর্থবারের মতো পেছালো ব্রাকসু নির্বাচন
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (ব্রাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে চতুর্থবারের মতো পুনঃতফসিল ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। নতুন তফসিল অনুযায়ী ২৫ ফেব্রুয়ারি ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। এর আগে তৃতীয়বারের মতো পিছিয়ে ভোটগ্রহণের তারিখ ছিল ২১ ফেব্রুয়ারি।
সোমবার (১২ জানুয়ারি) বিকাল ৪টায় ভারপ্রাপ্ত প্রধান কমিশনার সহযোগী অধ্যাপক মাসুদ রানার সই করা এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
নতুন তফসিল অনুযায়ী, ১৩ জানুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে। প্রার্থীরা ১৪ ও ১৫ জানুয়ারি সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও ডোপ টেস্টের রিপোর্টসহ মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারবেন। ১৮ জানুয়ারি মনোনয়নপত্র ও প্রার্থীদের ডোপ টেস্ট রিপোর্টসহ অন্যান্য কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করা হবে। ১৯ জানুয়ারি মনোনয়নপত্র বাছাই ও প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করা হবে।
এছাড়া ২০ জানুয়ারি প্রাথমিক তালিকা সম্পর্কে আপত্তি গ্রহণ ও নিষ্পত্তি, ২১ জানুয়ারি সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত মনোনয়ন প্রত্যাহার করা যাবে এবং ২২ জানুয়ারি প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে।
২৫ ফেব্রুয়ারি সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। ভোট গণনা শেষে ফলাফল ঘোষণা করা হবে।
এ বিষয়ে ব্রাকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার সহযোগী অধ্যাপক মাসুদ রানা জাগো নিউজকে বলেন, যেহেতু গতকাল সর্বসম্মতিক্রমে ২৫ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, আমরা সেই অনুযায়ী সর্বোচ্চ সতর্কতার সঙ্গে তফসিল ঘোষণা করেছি। এর ব্যত্যয় ঘটার কোনো সুযোগ নেই।
তিনি আরও বলেন, শিক্ষার্থীদের দাবি ছিল ডোপ টেস্ট প্রশাসনিকভাবে ক্যাম্পাসে করা হোক। কিন্তু প্রশাসনের পক্ষ থেকে ক্যাম্পাসের ভেতর ডোপ টেস্ট করা সম্ভব না। অনেক প্রার্থী ইতোমধ্যে বাইরে থেকে ডোপ টেস্ট করেছে। আমরা প্রার্থীদের ডোপ টেস্টের রিপোর্টগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখব, যে প্রতিষ্ঠান থেকে টেস্ট করা হয়েছে সেটাও যাচাই করবো।
মো. আজিজুর রহমান/এমএন/এএসএম