২০ জানুয়ারি শাকসু নির্বাচনের দাবিতে বিক্ষোভ

২০ জানুয়ারি শাকসু নির্বাচনের দাবিতে বিক্ষোভ
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সব ধরনের সংগঠনের নির্বাচন আয়োজনের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ ও ২০ জানুয়ারি শাকসু নির্বাচনের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করছে সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) শিক্ষার্থীরা।
সোমবার (১২ জানুয়ারি) রাত ১১টায় বিভিন্ন আবাসিক হল ও মেসের শিক্ষার্থীরা মিছিল নিয়ে গোলচত্বরে জড়ো হন। পরে মিছিল নিয়ে নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ চালিয়ে যাচ্ছেন।
বিক্ষোভ চলাকালীন সময়ে শিক্ষার্থীরা, ‘শাকসু নিয়ে টালবাহানা চলবেনা চলবেনা’ ‘২০ তারিখে শাকসু, দিতে হবে দিতে হবে’ ‘এসো ভাই এসো বোন, গড়ে তুলি আন্দোলন’ ‘অবৈধ সিদ্ধান্ত মানিনা মানবোনা’ ‘আবু সাঈদ মুগ্ধ, শেষ হয়নি যুদ্ধ’ ‘সাস্টিয়ান সাস্টিয়ান, এক হও লড়াই করো’ ইত্যাদি স্লোগান দেন।
এ বিষয়ে শাকসু নির্বাচন কমিশনের মুখপাত্র অধ্যাপক ড নজরুল ইসলাম গণমাধ্যমকে বলেন, ইসির এ প্রজ্ঞাপন যদি সঠিক হয় তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের সমন্বয় করে শাকসু নির্বাচন স্থগিত করা লাগতে পারে।
এসএইচ/এমএসএম