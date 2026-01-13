শাকসু নির্বাচন
মধ্যরাতে বিক্ষোভে গিয়ে জ্ঞান হারালেন ছাত্রদল নেতা
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সব ধরনের নির্বাচন আয়োজনের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এরই মধ্যে পূর্বনির্ধারিত ২০ জানুয়ারি শাকসু নির্বাচনের দাবিতে চলা বিক্ষোভে অংশ নিয়ে জ্ঞান হারিয়েছেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (শাবিপ্রবি) শাখা ছাত্রদলের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ও বিজয়-২৪ হল সংসদের ভিপি প্রার্থী খলিলুর রহমান চাঁদ।
সোমবার (১২ জানুয়ারি) দিনগত রাত ১২টার দিকে শাকসু নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ চলাকালীন এ ঘটনা ঘটে।
বিক্ষোভে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে জ্ঞান হারান এই ছাত্রদল নেতা। এসময় উপস্থিত অন্যান্য নেতাকর্মীরা তাকে উদ্ধার করে সিলেট নগরীর মাউন্ট এডোরা হাসপাতালে ভর্তি করেন। বর্তমানে তিনি হাসপাতালটির নিউরোলজি বিভাগে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
এ বিষয়ে শাখা ছাত্রদলের সভাপতি রাহাত জামান জাগো নিউজকে বলেন, ছাত্রদল প্রথম থেকেই চেয়েছে নির্ধারিত তারিখে নির্বাচন হোক। ইসি কর্তৃক নির্বাচন স্থগিতের সংবাদে আমাদের নেতাকর্মীরা বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে নির্বাচন কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নেন। হঠাৎ অসুস্থ পড়লে চাঁদকে আমরা মাউন্ট এডোরা হাসপাতালে ভর্তি করি। তিনি বর্তমানে সেখানে ভর্তি আছেন। সেখানে আমি উপস্থিত থাকা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাউকে দেখিনি।
এসএইচ জাহিদ/এফএ/এমএস