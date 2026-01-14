  2. ক্যাম্পাস

নিকাব নিয়ে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য, জবি ছাত্রীসংস্থার মানববন্ধন

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৪৩ এএম, ১৪ জানুয়ারি ২০২৬
বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাস্কর্য চত্বরে এ মানববন্ধনের আয়োজন করেন সংগঠনটির নেত্রী ও সমর্থকরা

বিএনপি নেতা মোশাররফ আহমেদ ঠাকুরের দেওয়া নিকাববিরোধী কুরুচিপূর্ণ মন্তব্যের প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) শাখা ইসলামী ছাত্রীসংস্থা।

‎মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাস্কর্য চত্বরে এ মানববন্ধনের আয়োজন করেন সংগঠনটির নেত্রী ও সমর্থকরা।

‎এ সময় জকসুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক এবং জবি শাখা ইসলামী ছাত্রীসংস্থার সভানেত্রী মোছা. সুখীমন খাতুন বলেন, হিজাব মুসলিমদের পোশাক এ নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। কিন্তু নিকাব মুসলিমদের কোনো ড্রেস নয় এমন মন্তব্য আসলে বিভ্রান্তিকর। এখানে মূল বিষয়টি হলো মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা। কোরআন ও হাদিসের আলোকে একজন মুসলিম যদি পরিপূর্ণ পর্দা মেনে চলতে চান, তাহলে তিনি মুখমণ্ডলও ঢেকে রাখতে পারেন। কারণ মানুষের সৌন্দর্য মূলত তার চেহারা বা মুখমণ্ডলের মাধ্যমেই প্রকাশ পায়।

‎তিনি আরও বলেন, কেউ যদি মুসলিম হিসেবে তার ধর্মীয় বিশ্বাস ও ইসলামি সংস্কৃতির অংশ হিসেবে পরিপূর্ণ পর্দা পালন করতে চান, তাহলে সেখানে বাধা দেওয়ার অধিকার কারও নেই। এটি ব্যক্তিগত ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষয়।

‎সুখীমন খাতুন বলেন, বাংলাদেশ একটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশ। এ দেশে বহু মানুষ ধর্মীয় অনুশাসন অনুযায়ী মুখমণ্ডল ঢেকে রাখেন বা নিকাব ব্যবহার করেন। কিন্তু দুঃখজনকভাবে এই বিষয়টি নিয়ে বারবার কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করা হচ্ছে, যা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

‎মানববন্ধনের উদ্দেশ্য তুলে ধরে তিনি বলেন, এই মানববন্ধনের মাধ্যমে আমরা সবার প্রতি আহ্বান জানাতে চাই সম্প্রীতির বাংলাদেশে যেন প্রত্যেকে নিজ নিজ ধর্ম ও ধর্মীয় সংস্কৃতি স্বাধীনভাবে পালন করতে পারে। ইসলামি সংস্কৃতি অনুযায়ী পরিপূর্ণ হিজাব ও নিকাব পালন নিয়ে যেন কোনো কটূক্তি বা কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য না করা হয় এবং সবাই আমাদের প্রতি সহমর্মী হয়।

