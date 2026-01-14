চবিতে শিক্ষক নিয়োগ তদন্তে দুদকের অভিযান

চবিতে শিক্ষক নিয়োগ তদন্তে দুদকের অভিযান
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) শিক্ষক নিয়োগে স্বজনপ্রীতির অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে অভিযান চালিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। তদন্ত অভিযানের প্রতিবেদন আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে প্রকাশ করবে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
বুধবার (১৪ জানুয়ারি) বিকেল সাড়ে ৩টায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিযান শেষে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান দুদক চট্টগ্রাম কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সায়েদ আলম।
তিনি বলেন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগসংক্রান্ত অভিযোগ তদন্তের জন্যই আমরা এ অভিযান পরিচালনা করেছি। উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক শামীম উদ্দিন খানের মেয়ের শিক্ষক নিয়োগ এবং উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক কামাল উদ্দিনের কথিত ভাগিনার শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে অভিযোগ উঠেছে। তবে অধ্যাপক কামাল উদ্দিন এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। আমরা সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা করব। তবে এখনো লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার নম্বরপত্র আমাদের হাতে আসেনি। এসব নম্বরপত্র উপাচার্যের কাছে রয়েছে। তিনি আজ কার্যালয়ে অনুপস্থিত। তাই এ মুহূর্তে নিয়োগ প্রক্রিয়া বৈধ না অবৈধ তা নিশ্চিতভাবে বলতে পারছি না।
তিনি আরও বলেন, ফার্সি বিভাগের শিক্ষক নিয়োগ বিষয়ে অভিযোগ ছিল যে, প্ল্যানিং কমিটির সুপারিশ ছাড়াই নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। নথিপত্র যাচাই করে আমরা প্ল্যানিং কমিটির কোনো সুপারিশ পাইনি। তবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমাদের কিছু আইন ও বিধান দেখিয়েছেন, যেখানে প্ল্যানিং কমিটির সুপারিশ ছাড়াও নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার সুযোগ রয়েছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের মতামত নেওয়া হবে।
সব নথিপত্র যাচাই শেষে কমিশনের কাছে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন দাখিল করা হবে। এই প্রতিবেদন আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে প্রকাশ করা হবে এবং তা তথ্য অধিকার আইনের আওতায় জানা যাবে।
