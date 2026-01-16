২০ জানুয়ারিতেই হবে শাকসু নির্বাচন, অনুমতি দিয়ে ইসির প্রজ্ঞাপন

২০ জানুয়ারিতেই হবে শাকসু নির্বাচন, অনুমতি দিয়ে ইসির প্রজ্ঞাপন
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (শাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন আয়োজনের অনুমতি প্রদান করেছে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন।
বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) উপসচিব মোহাম্মদ মনির হোসেনের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, ‘উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, আচরণবিধি প্রতিপালন সাপেক্ষে শাবিপ্রবির কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (শাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন আগামী ২০ জানুয়ারি অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন কমিশন অনুমতি প্রদান করেছে।
বর্ণিতাবস্থায় উল্লিখিত বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো বলে প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়।
গত সোমবার (১২ জানুয়ারি) জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নির্বাচন কমিশন (ইসি) আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দেশের সব ধরনের নির্বাচন স্থগিত রাখার ঘোষণা দেয়। ফলে শাকসু নির্বাচন নির্ধারিত সময়ে আয়োজনের শঙ্কা দেখা দেয়।
পরবর্তীতে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে শাবিপ্রবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এম সরওয়ারউদ্দীন চৌধুরীর দেখা হলে কমিশন নির্বাচনের আশ্বাস দেন। বুধবার (১৪ জানুয়ারি) বিকালে যথাসময়ে নির্বাচনের দাবিতে শাকসু নির্বাচন কমিশনের কাছে স্মারকলিপি জমা দেন প্রার্থীরা।
