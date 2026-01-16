রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
ভর্তিচ্ছুদের সহায়তায় ক্রিয়াশীল ছাত্রসংগঠনের নেতাকর্মীরা
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষ স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সহায়তায় কাজ করছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিয়াশীল ছাত্রসংগঠনের নেতাকর্মীরা।
শুক্রবার (১৫ জানুয়ারি) সকাল ১০টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্নস্থানে বুথ বসিয়ে ভর্তিচ্ছু ও অভিভাবকদের সহায়তায় কাজ করতে দেখা যায় তাদের।
সরেজমিনে দেখা যায়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), শাখা ছাত্রদল, শিবির, পিডিএফ, ছাত্রীসংস্থা, হেলথ অ্যান্ড ফুড সেফটি অ্যাসোসিয়েশন, খেলাফত ছাত্র মজলিশ, বিভিন্ন জেলা সমিতিসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিয়াশীল ছাত্রসংগঠনের নেতাকর্মীরা কাজ করছেন।
এছাড়াও রাকসুর উদ্যোগে রাবির আঞ্চলিক কেন্দ্র হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও বুথ বসানো হয়েছে। সেখানে দায়িত্ব পালন করছেন রাকসুর ভিপি মোস্তাকুর রহমান জাহিদসহ চার প্রতিনিধি।
এ বিষয়ে তিনি বলেন, ভর্তিচ্ছুদের সহায়তার রাকসু কাজ করে যাচ্ছে। এবার পাঁচটি আঞ্চলিক কেন্দ্রে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও বুথ বসানো হয়েছে। শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের পাশে রাকসু সবসময় থাকবে।
এ বিষয়ে শাখা ছাত্রদলের সভাপতি সুলতান আহমেদ রাহী বলেন, ভর্তিচ্ছুদের রাবিতে স্বাগত জানানোর জন্য ফুল, চকলেট ও কলম উপহার দিচ্ছি। এছাড়া মেডিকেল ক্যাম্প স্থাপন করেছি। অভিভাবকদের জন্য বসার স্থান করেছি। সেখানে আমাদের নেতাকর্মীরা পত্রিকা থেকে শুরু চা-পানি সরবরাহ করছে। আমরা নারী অভিভাবকদের জন্যে নামাজের ব্যবস্থাও রেখেছি।
শাখা ছাত্রশিবিরের সেক্রেটারি মেহেদী হাসান বলেন, আজ ‘সি’ ইউনিটের পরীক্ষা শুরু হয়েছে। আমরা চাবির রিং, কলম এবং অভিভাবকদের বসা ও জিনিসপত্র রাখাসহ সকালের নাস্তার ব্যবস্থা করেছি। এখন পর্যন্ত তিনটা বুথ বসানো হয়েছে। এছাড়াও বুদ্ধিজীবী চত্বরে প্রকাশনা উৎসব চলছে, সেখানেও অভিভাবকদের বসার ব্যবস্থা করেছি।
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে 'সি' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হয়েছে। পরীক্ষা বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা ও বিকাল ৩টা থেকে ৪টা পর্যন্ত দুই শিফটে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
মনির হোসেন মাহিন/এএইচ/এমএস