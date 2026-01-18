চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
প্যাথলজিক্যাল ল্যাব রিপোর্ট সই নির্দেশনার প্রতিবাদে মানববন্ধন
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের জারি করা প্যাথলজিক্যাল ল্যাব রিপোর্টে সই-সংক্রান্ত নির্দেশনার প্রতিবাদে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
রোববার (১৮ জানুয়ারি) বেলা ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনার চত্বরে প্রাণ রসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের আয়োজনে এই কর্মসূচি পালিত হয়। এতে বিভাগের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অ্যালামনাইরা অংশ নেন।
সমাবেশে প্রাণ রসায়ন ও অনুপ্রাণ বিভাগের অধ্যাপক ড. মোশারফ হোসেন বলেন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ৫ জানুয়ারি জারি করা প্রজ্ঞাপনের পাঁচ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, শুধু বিএমডিসিতে নিবন্ধিত চিকিৎসকরাই প্যাথলজি ও বায়োলজি রিপোর্টে সই করতে পারবেন। বিদ্যমান অধ্যাদেশ অনুযায়ী বায়োলজিস্ট ও মাইক্রোবায়োলজিস্টদেরও রিপোর্টে সই করার অধিকার রয়েছে। তাই প্রজ্ঞাপনের বিতর্কিত ধারা বাতিল করে আগের নির্দেশনা বহাল রাখার দাবি জানাই।
এসময় বিভাগের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী সাজেদুল হাছান নাসিম বলেন, গত পাঁচ দশক ধরে দেশের স্বীকৃত ক্লিনিক্যাল বায়োলজিস্টরা দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। নতুন এই নির্দেশনা বায়োলজিস্টদের প্রতি বৈষম্যমূলক এবং অযৌক্তিক। দ্রুত এই প্রজ্ঞাপন প্রত্যাহার করতে হবে।
এসআর/জেআইএম