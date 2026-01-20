ঢাবিতে পোষাপ্রাণীদের নিয়ে ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান ‘পেট কার্নিভাল’
পথপ্রাণী ও পোষা প্রাণীর কল্যাণে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করার লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) ব্যতিক্রমধর্মী অনুষ্ঠান ‘পেট কার্নিভাল’ (Pet Carnival) অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।
মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) বিকেল ৩টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্রের ( টিএসসিতে) সবুজ চত্বরে এ আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ হিসেবে আয়োজন করা হয় ‘Pet Ramp Walk’, ‘যেমন খুশি তেমন সাজো’—যেখানে পোষা প্রাণীদের সৃজনশীলভাবে উপস্থাপন করাসহ ছিল নানা আয়োজন। সেইসঙ্গে অনুষ্ঠানে ঢাবি ক্যাম্পাসের কুকুর, বিড়াল ও পাখিদের জন্য প্রায় দুই লাখ টাকার সমপরিমাণ Pet Food, Nest ও Shelter Box বিতরণ করা হয়।
পেট কার্নিভালে অনেকেই নিজেদের পোষা প্রাণী নিয়ে হাজির হন/ছবি: জাগো নিউজ
অনুষ্ঠানে ডাকসুর ভিপি সাদিক কায়েম বলেন, আজকের যে কার্নিভাল প্রোগ্রাম এটা একটা সচেতনতামূলক আয়োজন। একজন মানুষ হিসেবে আমরা যদি জীব বৈচিত্র্য রক্ষা করতে চাই তাহলে আমাদের প্রাণীর প্রতি সহানুভূতিশীল হতে হবে। সেটিকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্যই আজকের এই আয়োজন। এর মাধ্যমে আমরা মেসেজ দিতে চাই যে, প্রাণীর প্রতি আমাদের অনেক বেশি মমত্ববোধ দেখাতে হবে। জীববৈচিত্র্য রক্ষায় আমাদের আন্তরিক হতে হবে।
