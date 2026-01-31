গণমাধ্যমে দেওয়া খাদিজাতুল কুবরার বক্তব্য ‘বিভ্রান্তিকর’: ছাত্রীসংস্থা

গণমাধ্যমে দেওয়া খাদিজাতুল কুবরার বক্তব্য ‘বিভ্রান্তিকর’: ছাত্রীসংস্থা
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক খাদিজাতুল কুবরার সম্প্রতি একটি গণমাধ্যমে দেওয়া বক্তব্যকে বিভ্রান্তিকর, অসত্য ও দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য করে প্রতিবাদ জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রীসংস্থা।
শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ছাত্রীসংস্থার সভানেত্রী সুখীমন খাতুন গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এ নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান।
বিবৃতিতে খাদিজার বক্তব্যকে ‘অসত্য’ উল্লেখ করে তিনি বলেন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক খাদিজাতুল কুবরা সম্প্রতি একটি গণমাধ্যমে প্রদত্ত বক্তব্যে ছাত্রীসংস্থাকে নিয়ে বিভ্রান্তিকর, অসত্য ও দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য করেছেন।
এমন বক্তব্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে উল্লেখ করে বলা হয়, তার বক্তব্যে উপস্থাপিত তথ্য সম্পূর্ণ মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ওই মন্তব্যের মাধ্যমে ছাত্রীসংস্থার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে এবং সাধারণ শিক্ষার্থী সমাজের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। আমরা মনে করি, একটি রাজনৈতিক দলের ছাত্র প্রতিনিধির কাছ থেকে এ ধরনের মিথ্যাচার ও দায়িত্বহীন বক্তব্য সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত ও নিন্দনীয়।
ছাত্রদল নেত্রীর এমন বক্তব্য প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়ে সুখীমন খাতুন বলেন, ছাত্রীসংস্থা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা খাদিজাতুল কুবরার কাছ থেকে মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর মন্তব্য অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছে। একইসঙ্গে ভবিষ্যতে এ ধরনের অসত্য ও উসকানিমূলক বক্তব্য দেওয়া থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানাচ্ছে।
অন্যথায় সংগঠনের সম্মান ও ভাবমূর্তি রক্ষা এবং শিক্ষার্থীদের স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং প্রযোজনীয় আইনানুগ পদক্ষেপ নেওয়ার কথাও উল্লেখ করা হয় বিবৃতিতে।
এর আগে, ‘ছাত্রীসংস্থার মেয়েরা লুকিয়ে ছবি তুলে সেগুলো পাবলিশ করে দেয়’ বলে গণমাধ্যমে দাবি করেন জবি ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক খাদিজাতুল কুবরা।
