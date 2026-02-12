ঢাবির ল্যাবরেটরি স্কুল: ৫ ঘণ্টায় ভোট পড়েছে ২৪ শতাংশ

ঢাবির ল্যাবরেটরি স্কুল: ৫ ঘণ্টায় ভোট পড়েছে ২৪ শতাংশ
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল কেন্দ্রে ভোটগ্রহণের প্রথম পাঁচ ঘণ্টায় মোট ২৪ দশমিক ১১ শতাংশ ভোট কাস্ট হয়েছে। তিনটি কেন্দ্রে মোট ভোটার সংখ্যা ৭ হাজার ৪৫১ জন। এর মধ্যে ভোট দিয়েছেন ১ হাজার ৭৯৬ জন ভোটার।
বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) দুপুর সাড়ে ১২টায় সরেজমিনে কেন্দ্রভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ করে জানা যায়, কেন্দ্র-১ এ মোট ভোটার ২ হাজার ৯৭৫ জন। এর মধ্যে পাঁচ ঘণ্টায় ভোট কাস্ট হয়েছে ৭৭০টি। কেন্দ্র-২ এ মোট ভোটার ২ হাজার ৬১১ জন, সেখানে ভোট পড়েছে ৫৫৯টি। আর কেন্দ্র-৩ এ মোট ভোটার ১ হাজার ৮৬৫ জনের মধ্যে ভোট দিয়েছেন ৪৬৭ জন।
তিনটি কেন্দ্র মিলিয়ে মোট ভোটার ৭ হাজার ৪৫১ জন। এ পর্যন্ত কাস্ট হওয়া ১ হাজার ৭৯৬ ভোট মোট ভোটের ২৪ দশমিক ১১ শতাংশ।
তবে সংশ্লিষ্টজনরা বলছেন, সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ভোটার উপস্থিতি বাড়ছে। সকাল থেকে কেন্দ্রগুলোতে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোটগ্রহণ চলছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।
এফএআর/জেএইচ