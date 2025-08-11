  2. দেশজুড়ে

বগুড়ায় পাটক্ষেতে মিললো মানুষের কঙ্কাল

প্রকাশিত: ০৮:৩০ এএম, ১১ আগস্ট ২০২৫
বগুড়ার শিবগঞ্জে একটি পাটক্ষেত থেকে অজ্ঞাত এক নারীর কঙ্কালের অংশবিশেষ উদ্ধার করা হয়েছে। রোববার (১০ আগস্ট) বিকেলে উপজেলার দেউলী ইউনিয়নের রহবল হাজীপাড়া গ্রামের রংপুর-বগুড়া মহাসড়কের পাশ থেকে এটি উদ্ধার হয়।

স্থানীয়দের ধারণা, এটি একজন নারীর কঙ্কাল। পুলিশ আলামত সংগ্রহ করে পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চালাচ্ছে।

জানা যায়, রহবল গ্রামের কৃষক জহুরুল হক তার জমিতে পাট কাটতে গিয়ে মানুষের মাথার খুলি, মেরুদণ্ড, পা এবং শরীরের অন্যান্য হাড় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকতে দেখেন। দ্রুত বিষয়টি জানাজানি হলে এলাকাবাসী পুলিশে খবর দেয়।

খবর পেয়ে শিবগঞ্জ সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার মো. রবিউল ইসলাম, শিবগঞ্জ থানার ওসি মো. শাহিনুজ্জামানসহ পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। কঙ্কালের পাশেই একটি কালো বোরখা, রঙিন ওড়না, খয়েরি পেটিকোট ও একটি স্পঞ্জের স্যান্ডেল পাওয়া যায়। এসব আলামত থেকে পুলিশ প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে, মৃত ব্যক্তি একজন নারী।

এ বিষয়ে বগুড়ার শিবগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহিনুজ্জামান জানান, কঙ্কালের পরিচয় শনাক্ত করতে ডিএনএ পরীক্ষা করানো হতে পারে। এ ঘটনায় এখনও কোনো মামলা হয়নি, তবে আইনগত প্রক্রিয়া চলছে। পুলিশের তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

