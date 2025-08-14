স্ত্রীকে বাঁচাতে অটোরিকশা থেকে লাফ দিয়ে প্রাণ হারালেন স্বামী

স্ত্রীকে বাঁচাতে অটোরিকশা থেকে লাফ দিয়ে প্রাণ হারালেন স্বামী
নেত্রকোনার কলমাকান্দায় স্ত্রীকে বাঁচাতে অটোরিকশা থেকে লাফ দিয়ে রাস্তায় পড়ে আছর উদ্দিন (৪০) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) দুপুরে উপজেলার লেঙ্গুরা বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত আছর উদ্দিন উপজেলার খারনই ইউনিয়নের বটতলা গ্রামের মৃত তহুর উদ্দিনের ছেলে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আছর উদ্দিনের স্ত্রী শাহিনা আক্তার (৩০) বেশ কিছুদিন ধরে মানসিকভাবে অসুস্থ। বৃহস্পতিবার দুপুরে বটতলা এলাকা থেকে আছর উদ্দিন একটি ব্যাটারিচালিত অটোরিকশায় করে স্ত্রীকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি কেবলপুর গ্রামে যাচ্ছিলেন। পথে লেঙ্গুরা বাজার এলাকায় শাহিনা আক্তার হঠাৎ অটোরিকশা থেকে লাফ দেন। এসময় স্ত্রীকে বাঁচাতে আছর উদ্দিনও তড়িঘড়ি করে গাড়ি থেকে লাফ দিলে সড়কের ওপর পড়ে গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয়রা সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
কলমাকান্দা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
এইচ এম কামাল/এসআর