নিরাপত্তা ও অখণ্ডতা নিয়ে আপসহীন থাকবে পাকিস্তান: শাহবাজ শরিফ

নিরাপত্তা ও অখণ্ডতা নিয়ে আপসহীন থাকবে পাকিস্তান: শাহবাজ শরিফ
সার্বভৌমত্ব, ভূখণ্ড ও জনগণের নিরাপত্তা রক্ষায় দৃঢ় অবস্থানের কথা পুনর্ব্যক্ত করেছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ ও প্রেসিডেন্ট আসিফ আলী জারদারি। আফগান তালেবান বাহিনীর সঙ্গে সীমান্তে উত্তেজনা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে তারা এ বক্তব্য দেন।
পাকিস্তান-আফগানিস্তান সীমান্তে সাম্প্রতিক সংঘর্ষের মধ্যে পাকিস্তানি বাহিনী একাধিক পাল্টা হামলা চালিয়েছে বলে নিরাপত্তা সূত্রে জানা গেছে। তাদের দাবি, আফগান তালেবান বাহিনীর উসকানিমূলক হামলার জবাব হিসেবে এসব অভিযান পরিচালিত হয়।
নিরাপত্তা সূত্র আরও জানায়, এসব হামলায় আফগানিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ কমান্ড পোস্ট ও গোলাবারুদের গুদাম লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে এবং এতে বিদ্রোহীদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।
শুক্রবার দেওয়া এক বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ বলেন, দেশের প্রতিরক্ষা নিয়ে কোনো আপস করা হবে না। যে কোনো আগ্রাসনের জবাব কঠোর ও উপযুক্তভাবে দেওয়া হবে।
তিনি জোর দিয়ে বলেন, পাকিস্তানের জনগণ ও সশস্ত্র বাহিনী দেশের নিরাপত্তা ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষায় সম্পূর্ণ প্রস্তুত। সামরিক বাহিনীর পেশাদার দক্ষতার প্রশংসা করে তিনি জানান, চিফ অব ডিফেন্স ফোর্সেস ও চিফ অব আর্মি স্টাফ ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরের নেতৃত্বে বাহিনী জাতীয় চেতনায় দায়িত্ব পালন করছে।
প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, উন্নত প্রশিক্ষণ ও কার্যকর প্রতিরক্ষা কৌশল নিয়ে বাহিনী অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত—উভয় ধরনের হুমকি মোকাবিলায় সক্ষম।
অন্যদিকে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক বার্তায় প্রেসিডেন্ট আসিফ আলি জারদারি বলেন, শান্তি ও ভৌগোলিক অখণ্ডতার প্রশ্নে পাকিস্তান কোনো আপস করবে না। তিনি প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেন।
সূত্র: জিও নিউজ
এমএসএম