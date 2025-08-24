চুয়াডাঙ্গায় মায়ের মৃত্যুর খবরে প্রাণ গেলো ছেলেরও

চুয়াডাঙ্গায় মায়ের মৃত্যুর খবরে প্রাণ গেলো ছেলেরও
চুয়াডাঙ্গায় ঘটে গেলো এক হৃদয়বিদারক ঘটনা। অসুস্থ মাকে হাসপাতালে দেখতে গিয়েছিলেন ছেলে। এরপর মায়ের জন্য ওষুধ কিনে দিয়ে হাসপাতারের বাইরে এসে শোনেন মায়ের মৃত্যু হয়েছে। মায়ের এমন হঠাৎ মৃত্যু মেনে নিতে পারেননি সন্তান সাইফুল ইসলাম। তিনিও মুহূর্তেই স্ট্রোক করে মারা যান। শনিবার (২৩ আগস্ট) সন্ধ্যার আগ মুহূর্তে এই শোকাবহ ঘটনা ঘটেছে।
জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার বাগানপাড়ার মৃত আলাউদ্দীনের স্ত্রী চায়না খাতুন (৬৩) শনিবার বিকেলে প্রেসার বেড়ে অসুস্থতাজনিত কারণে নিজ বাড়ির সামনে মাথাঘুরে পড়ে যান। এতে মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত হন তিনি। পরে চায়না খাতুনকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যায় পরিবারের সদস্যরা।
খবর পেয়ে তার ছেলে সাইফুল ইসলাম যান হাসপাতালে। এসময় জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক চায়না খাতুনকে চিকিৎসা শেষে ওয়ার্ডে স্থান্তারিত করেন। সাইফুল ইসলাম মায়ের খোঁজ-খবর নিয়ে ওষুধ কিনে ওয়ার্ডে দিয়ে আবার হাসপাতালের নিচে যান। এরমধ্যে তার কাছে মায়ের মৃত্যুর খবর আসে।
খবর শুনেই মানসিক ধাক্কা নিতে পারেননি সাইফুল। তিনি কিছুক্ষণের মধ্যেই স্ট্রোক করে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এসময় হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক দ্রুত চিকিৎসা দিতে দিতেই মারা যান সাইফুল।
এদিকে এক পরিবারের দুজনের মৃত্যুতে পুরো মহল্লায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে দায়িত্বরত মেডিকেল অফিসার ইসরাত জেরিন জেসিকা বলেন, মায়ের চিকিৎসা চলছিল হাসপাতালে। মায়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে ছেলে সাইফুল মারা যান হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে। ১০ মিনিটের ব্যবধানে মা-ছেলের মৃত্যু যেন বিরল। পুরো হাসপাতাল এ ঘটনায় যেন শোকাহত।
হুসাইন মালিক/বিএ