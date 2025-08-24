  2. দেশজুড়ে

কিশোরগঞ্জে ফজলুর রহমানের ছবিতে জুতাপেটা, অবাঞ্ছিত ঘোষণা

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৮:১৪ পিএম, ২৪ আগস্ট ২০২৫
সাম্প্রতিক বক্তব্যের প্রতিবাদে নিজ জেলা কিশোরগঞ্জে বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ফজলুর রহমানের ছবিতে গণ জুতা নিক্ষেপ কর্মসূচি পালন করেছেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা।

রোববার (২৪ আগস্ট) সন্ধ্যায় গুরুদয়াল সরকারি কলেজ মাঠে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। একই সঙ্গে জেলায় তাকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয়েছে।

সম্প্রতি এক বেসরকারি টেলিভিশনের টকশোতে ফজলুর রহমান জামায়াতে ইসলামীকে ‘কালো শক্তি’ এবং তাদের সহযোগীদের ‘রাজাকারের বাচ্চা’ আখ্যা দেন। একইসঙ্গে তিনি দাবি করেন, গত বছরের ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার পতনের জন্য মূলত জামায়াত-শিবিরের ষড়যন্ত্র দায়ী। তার এই মন্তব্য কিশোরগঞ্জের শিক্ষার্থীদের ক্ষুব্ধ করে তোলে।

শিক্ষার্থী খলিলুর রহমান বলেন, ‌‌‘ফজলুর রহমানের বক্তব্য অত্যন্ত ঔদ্ধত্যপূর্ণ। তাকে শোকজ করা হয়েছে শুনেছি। আমরা তার বহিষ্কার দাবি করছি।’

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন কিশোরগঞ্জ জেলা শাখার সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক রাতুল নাহিদ ভূঁইয়া বলেন, এই ধরনের বক্তব্যের জন্য ফজলুর রহমানকে কিশোরগঞ্জে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করছি।

কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন কিশোরগঞ্জ জেলা শাখার সাবেক আহ্বায়ক হাফেজ ইকরাম হোসেন, সাবেক সদস্যসচিব ফয়সাল প্রিন্স, সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক রাতুল নাহিদ ভূঁইয়া, ওয়ারিয়র্স অব জুলাই মুখপাত্র মানস সরকার উৎস, সাবেক মুখপাত্র সাবিরুল হক তন্ময়, সাবেক যুগ্ম সদস্যসচিব শামসুর রহমানসহ অসংখ্য ছাত্র-জনতা।

