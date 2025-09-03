  2. দেশজুড়ে

চিকিৎসকের বিরুদ্ধে বৃদ্ধ হৃদরোগীকে লাথি দিয়ে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ

জেলা প্রতিনিধি কিশোরগঞ্জ
প্রকাশিত: ১২:২০ পিএম, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
চিকিৎসকের বিরুদ্ধে বৃদ্ধ হৃদরোগীকে লাথি দিয়ে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ

কিশোরগঞ্জের শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে চিকিৎসা নিতে আসা মো. মহসিন (৬৫) নামে এক বৃদ্ধ হৃদরোগীকে লাথি দিয়ে আহত করার অভিযোগ উঠেছে কর্তব্যরত এক চিকিৎসকের বিরুদ্ধে।

সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) দুপুরে এ ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনায় রোগীর ছেলে মো. শোলক বাদী হয়ে কিশোরগঞ্জ মডেল থানায় মামলা করেছেন।

থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন অভিযোগ পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, তদন্ত সাপেক্ষে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

রোগীর স্বজনরা জানান, কিশোরগঞ্জ শহরের বত্রিশ এলাকার বাসিন্দা হৃদরোগী মো. মহসিন কয়েকদিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার পর অবস্থার অবনতি হলে আবার ভর্তি হতে জরুরি বিভাগে যান। তখন কর্তব্যরত চিকিৎসক মাহবুব আলম মিলন তাদের হাসপাতালে ভর্তি না করে শহরের একটি ক্লিনিকে যেতে বলেন। এ নিয়ে তর্ক শুরু হলে ওই চিকিৎসক রোগী মহসিনের স্ত্রী, মেয়ে ও ভাতিজিকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করেন। একপর্যায়ে তিনি চেয়ার থেকে উঠে মহসিনকে লাথি দেন। এতে তার বাম উরুতে জখম হয়। পরে আনসার সদস্যরা রোগীকে উদ্ধার করে ভর্তি করেন।

আহত মহসিন অভিযোগ করে বলেন, হার্টের অসুখে ভুগছি অনেকদিন। হাসপাতালে ভর্তি থেকে টেস্ট-ওষুধে প্রায় আট হাজার টাকা খরচ হয়েছে। কিন্তু কোনো ফল হয়নি। সোমবার আবার ভর্তি হতে গেলে ডাক্তার ভর্তি না করে বাইরে ক্লিনিকে যেতে বলেন। কথা কাটাকাটির সময় তিনি আমাকে লাথি মেরে ফেলে দেন।

মামলার বাদী শোলক করেন, আমার অসুস্থ বাবাকে লাথি মেরে আহত করা হয়েছে। মা ও বোনকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করা হয়েছে। ডাক্তার টাকা দিয়ে বিষয়টি মীমাংসা করার চেষ্টা করছেন। আমরা তার বিচার চাই।

অভিযুক্ত চিকিৎসক মাহবুব আলম দাবি করেন, রোগী ও স্বজনদের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল। আমি কাউকে লাথি মারিনি। বিষয়টি থানা থেকে মীমাংসা হয়েছে।

এ বিষয়ে হাসপাতালের সহকারী পরিচালক ডা. নাছিরুজ্জামান বলেন, ঘটনার বিষয়ে মৌখিক অভিযোগ পেয়েছি। লিখিত অভিযোগ এলে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

