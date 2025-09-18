তিন বছর আগের শিশুকে যৌন নিপীড়নের ভিডিও ভাইরাল, যুবক আটক

  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ০৩:৩০ পিএম, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সিলেটে শিশুকে যৌন নিপীড়নের তিন বছর আগের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত মাওলানা মো. শরিফ উদ্দিন শরিফকে (৩০) আটক করেছে পুলিশ। তার বাড়ি কানাইঘাট উপজেলার সিঙ্গারীপাড়া এলাকায়।

বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) ভোরে সিলেটের বালাগঞ্জ উপজেলার তাজপুর এলাকা থেকে তাকে আটক করেছে পুলিশ। বুধবার ভিডিওটি ভাইরাল হওয়ার পর থেকে তিনি পলাতক।

কানাইঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুল আউয়াল জানান, ভিডিওতে শিশুটিকে যে যৌন নিপীড়নের দৃশ্য ধরা পড়েছে, সেটি ২০২২ সালে গোয়াইনঘাট উপজেলার নন্দিগাও ইউনিয়নের মানাগাঁও গ্রামের মানাউরা উত্তর পাড়া জামে মসজিদের ঘটনা। অভিযুক্ত মাওলানা শরিফ উদ্দিন সে সময় মানাউরা জামে মসজিদের ইমাম ছিলেন।

তিনি আরও বলেন, ভিডিওটি ভাইরাল পর বৃহস্পতিবার রাতে শরিফ উদ্দিনের বাড়িতে অভিযান চালায় কানাইঘাট থানা পুলিশ। এরপর হরিপুর ও বালাগঞ্জে তার অবস্থান পাওয়া গেলেও তাকে আটক করা সম্ভব হয়নি। পরে কানাইঘাট ও বালাগাঞ্জ থানা পুলিশের সহযোগিতায় তাজপুর থেকে আটক করা হয়েছে।

