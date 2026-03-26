শক্তিশালী গণতান্ত্রিক সরকার গড়ে তুলতে চাই: চিফ হুইপ

সংসদ ভবনে চিফ হুইপের দপ্তরে আইএফইএস মিশনের একটি দল
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ মো. নূরুল ইসলাম বলেন, বর্তমান সরকার সংসদীয় কার্যক্রম বৃদ্ধির মাধ্যমে শক্তিশালী গণতান্ত্রিক সরকার গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর। সংসদীয় মূল্যায়নের মাধ্যমে আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া ও প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ প্রস্তুত করা হবে, যা ভবিষ্যতে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা দৃঢ়করণে ভূমিকা রাখবে।
বৃহস্পতিবার (২৬ মার্চ) সংসদ সচিবালয় থেকে পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।
চিফ হুইপ আরও বলেন, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নতুন সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ায় সংসদের কার্যকারিতা আরও জোরদার করতে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।
সংসদ ভবনে চিফ হুইপের দপ্তরে ‘সংসদীয় মূল্যায়ন মিশন’ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন ফর ইলেকটোরাল সিস্টেমস-এর একটি দল তার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে চিফ হুইপ এসব কথা বলেন।
আইএফইএস মিশনের লক্ষ্য ছিল জাতীয় সংসদের কার্যক্রম, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও কার্যকারিতা মূল্যায়নের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করার উপযোগী সুপারিশ প্রণয়ন।
বৈঠকে জাতীয় সংসদের বর্তমান অবস্থা, প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি, কার্যকারিতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ এবং সামগ্রিক কর্মদক্ষতা উন্নয়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।