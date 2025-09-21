কুষ্টিয়ায় সাতদিন ধরে বালুর ঘাটের হিসাবরক্ষক নিখোঁজ

কুষ্টিয়ায় সাতদিন ধরে বালুর ঘাটের হিসাবরক্ষক নিখোঁজ
কর্মস্থল থেকে ফেরার পথে এক সপ্তাহ আগে নিখোঁজ হন কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলার পাটুয়াকান্দি গ্রামের তালেবুর রহমান টুকু (৫২)। কিন্তু এক সপ্তাহ পরও তার কোনো হদিস মেলাতে পারেনি পুলিশ।
রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১টার দিকে কুষ্টিয়া প্রেস ক্লাবের অডিটরিয়ামে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন নিখোঁজের বড় ভাই জারমান আলীসহ স্বজনরা।
সেখানে জানানো হয়, ১৫ সেপ্টেম্বর নিজ কর্মস্থল নাটোরের লালপুর বালুরঘাট থেকে ফেরার পথে নিখোঁজ হন তালেবুর রহমান।
লিখিত সংবাদ সম্মেলনে জারমান বলেন, আমার ছোট ভাই তালেবুর মোল্লা ট্রেডার্সের ইজারা নেওয়া বালুর ঘাটে হিসাবরক্ষক হিসেবে কাজ করতেন। ঘটনার দিন সেখান থেকে নৌকাযোগে রাত সাড়ে ৭টার দিকে ভেড়ামারার রায়টা পাথরঘাটে পৌঁছান। এসময় তার স্ত্রী নাসিমা খাতুন ফোনে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, আমি কিছুক্ষণের মধ্যে সিএনজিতে উঠে বাসায় ফিরব। রাত ৭টা ৫০মিনিটে সর্বশেষ তার স্বামীর সঙ্গে কথা হয়। তারপর থেকে নিখোঁজ তালেবুর রহমান। স্বজনদের অভিযোগ তালেবুর রহমান টুকু অপহরণের শিকার হয়েছেন।
সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, পরদিন ১৬ সেপ্টেম্বর ভেড়ামারা থানায় একটি জিডি করি। এখন পর্যন্ত পুলিশের পক্ষ থেকে আমার ভাইয়ের কোনো খবর জানাতে পারেনি। আমরা পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তারা শুধু বলছে, তদন্ত চলছে। আসলে তারা কী তদন্ত করছে তা আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না।
এ বিষয়টি তদন্ত করছেন ভেড়ামারা থানার এসআই নাজমুল হোসেন বলেন, আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা চালাচ্ছি। তদন্ত কাজ এগিয়ে চলছে। তবে এখনো পর্যন্ত আশানুরূপ ভালো কোনো ক্লু হাতে আসেনি।
আল-মামুন সাগর/আরএইচ/এএসএম