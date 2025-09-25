দেশে ৭১ শতাংশ মানুষ পিআর সিস্টেমের পক্ষে: অধ্যাপক মুজিবুর রহমান
জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির অধ্যাপক মুজিবুর রহমান বলেছেন, ‘বিশ্বের ৯১টি দেশে পিআর সিস্টেম চালু রয়েছে। বাংলাদেশের শতকরা ৭১ শতাংশ মানুষ পিআর সিস্টেমের পক্ষে মতামত দিয়েছেন।’
বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) দুপুরে রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার চড় আষাড়িয়াদহের দিয়াড় মানিক চক উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে নদী ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক সহায়তা প্রদানকালে তিনি এসব কথা বলেন।
অধ্যাপক মুজিবুর রহমান বলেন, ‘৫ আগস্ট বিপ্লবে দুটো কথা ছিল। একটি হলো- উই ওয়ান্ট জাস্টিস, আমরা সুবিচার চাই। জালেমকে আর বাংলাদেশে দেখতে চাই না। আরেকটি হলো- দেশকে আমরা দ্বিতীয় স্বাধীনতা দিয়েছি। ১ম স্বাধীনতা যে কারণে হয়েছিল সে উদ্দেশ্যগুলো বাস্তবায়িত হয়নি।’
তিনি আরও বলেন, ‘আমরা একটু স্বাধীন থাকতে চেয়েছিলাম। কিন্তু প্রতিবেশীর কারণে সেটা হয়নি। আমরা বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। আমরা গণতন্ত্র চেয়েছিলাম, গণতন্ত্র হয় নাই। দিনের ভোট রাতে দেওয়া হয়েছে। বিনা ভোটের নির্বাচন করা হয়েছে। আমি আর ডামির ভোট দিয়ে ইতিহাসকে কলঙ্কিত করা হয়েছে। দুনিয়ার কোথাও এ রকম নির্বাচন হয়নি।’
রাজশাহী-১ আসনের সাবেক এ এমপি বলেন, ‘পিআর সিস্টেমে ভোট হলে মানুষ তার ভোটের অধিকার পাবে। সবার ভোটের মূল্যায়ন হবে। কোনো ভোট পচবে না। যদি ব্যক্তি না দাঁড়িয়ে দল দাঁড়ায় নির্বাচনে তাহলে মারামারি হবে না। কারণ ব্যক্তি জানে না আমি ক্ষমতা পাবো কি না।’
এ সময় চর আষাড়িয়াদহ ইউনিয়নের জামায়াত মনোনীত চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী আব্দুল্লাহিল কাফীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন দলটির জেলা আমির আব্দুল খালেক, জেলা সেক্রেটারি গোলাম মর্তুজা, রাজশাহী মহানগর জামায়াতের যুব বিষয়ক সম্পাদক সালাহউদ্দিন আহমেদ প্রমুখ।
অনুষ্ঠানে জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে চর আষাড়িয়াদহ ইউনিয়নে নদীভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত ১৫০ পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়।
সাখাওয়াত হোসেন/আরএইচ/জিকেএস