  2. দেশজুড়ে

সারজিস আলম

নির্বাচনের আগেই কমিশনের নিরপেক্ষতা প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি পঞ্চগড়
প্রকাশিত: ০৫:৫৯ পিএম, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
নির্বাচনের আগেই কমিশনের নিরপেক্ষতা প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম বলেছেন, ‘নির্বাচনের আগেই কমিশনের স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে।’

শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরে পঞ্চগড় শহরের মকবুলার রহমান সরকারি কলেজে এক বিতর্ক উৎসব শেষে গণমাধ্যম কর্মীদের তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, ‘নির্বাচন কমিশন সর্বশেষ বলেছে, তারা শাপলা প্রতীক দিবে না। এবং এর কারণও ব্যাখ্যা করবে না। আসলে তাদের কাছে যৌক্তিক আইনগত কোনো কারণ নেই। এজন্য তারা ব্যাখ্যা করতে পারছে না। নিশ্চয়ই তারা কোনো চাপে এ শাপলা মার্কা দিচ্ছে না। অভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশে নির্বাচন কমিশনের মতো স্বাধীন একটি প্রতিষ্ঠান যদি মার্কা দেওয়া নিয়ে চাপের কাছে পরাজিত হয় তাহলে নির্বাচনে স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। আমরা শাপলা প্রতীক অন্তর্ভুক্ত করার আবেদন করেছি। যেহেতু আইনগত কোনো বাধা নেই আমরা আশা করি এনসিপি শাপলা প্রতীক পাবে।’

তিনি বলেন, ‘আওয়ামী লীগের চ্যাপ্টার ক্লোজড। আওয়ামী লীগ তাদের পাচার করা টাকা পাঠিয়ে মাঝে মধ্যে টোকাই মিছিল দেওয়াচ্ছে। এগুলো আওয়ামী লীগের মিছিল না। অনেক সময় বড় ভাব নিয়ে বলা হয় আওয়ামী লীগ ৩০ শতাংশ বা ৫০ শতাংশ। আসলে এতো লোক কোনো কালেই ছিল না।

গণঅধিকার পরিষদ ও এনসিপি একীভূত করা সম্পর্কে তিনি বলেন, আমরা যেহেতু সমমনা ও কাছাকাছি আদর্শের, কাছাকাছি বয়সের তরুণ প্রজন্মের রাজনৈতিক দল। আমরা সবার সঙ্গে কথা বলছিলাম কিভাবে নির্বাচনে একসঙ্গে লড়াই করা যায়। বাংলাদেশের মানুষ এ তরুণ প্রজন্মকে একসঙ্গে ইউনাইটেড দেখতে চায়। এ বিষয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা চলছে। এটি পজিটিভভাবে এগিয়ে যাচ্ছে।

সফিকুল আলম/আরএইচ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।