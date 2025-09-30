  2. দেশজুড়ে

মিরসরাইয়ে ট্রেনে কাটা পড়ে কারখানা শ্রমিকের মৃত্যু

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি মিরসরাই (চট্টগ্রাম)
প্রকাশিত: ০১:০০ পিএম, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে ট্রেনে কাটা পড়ে মহিউদ্দিন (৩০) নামে এক কারখানা শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টার দিকে উপজেলার জোরারগঞ্জ ইউনিয়নের মধ্যম সোনাপাহাড় এলাকার ঢাকা-চট্টগ্রাম রেললাইনের ডাউন লাইনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত মহিউদ্দিন উপজেলার ৭ নম্বর কাটাছড়া ইউনিয়নের মোস্তফা মাস্টার বাড়ির আজিজুল হকের ছেলে। তিনি স্থানীয় একটি শিল্পকারখানায় শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন।

প্রত্যক্ষদর্শী আরিফুল ইসলাম বলেন, মঙ্গলবার সকাল ৯টার দিকে আপ ও ডাউন লাইনে দুইদিক থেকে ট্রেন আসায় উনি একটি লাইন পার হতে পারলেও আরেকদিকে আসা ট্রেন লক্ষ্য করেননি। এতে দ্রুতগামী ট্রেনে কাটা পড়ে দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘটনাস্থলে তার মৃত্যু হয়।

পরে ঘটনাস্থলে যায় জোরারগঞ্জ থানা পুলিশ এবং সীতাকুণ্ড রেলওয়ে পুলিশ। সীতাকুণ্ড রেলওয়ে পুলিশের ইনচার্জ আশরাফ সিদ্দিকী বলেন, খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করেছি। মরদেহের সঙ্গে থাকা মোবাইলের মাধ্যমে তার পরিচয় শনাক্ত করেছি। স্বজনদের খবর দেওয়া হয়েছে, স্বজনরা এলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এম মাঈন উদ্দিন/এমএন/জিকেএস

