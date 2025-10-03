  2. দেশজুড়ে

মাদারীপুর

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাস খাদে পড়ে নারী নিহত, আহত ৩০

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি মাদারীপুর
প্রকাশিত: ০১:০০ পিএম, ০৩ অক্টোবর ২০২৫
নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাস খাদে পড়ে নারী নিহত, আহত ৩০

মাদারীপুরের রাজৈরে বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশের খাদে পড়ে এক নারী মারা গেছেন। এতে আহত হয়েছেন আরও অন্তত ৩০ জন। শুক্রবার (৩ অক্টোবর) ভোরে উপজেলার বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতের নাম নিলুফা ইয়াসমিন নিলা (৩০)। তিনি বরিশালের বাকেরগঞ্জ উপজেলার রুনসী গ্রামের আবুল বাসারের স্ত্রী।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, কুয়াকাটা থেকে ঢাকার দিকে যাচ্ছিল চন্দ্রা পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস। পথে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের রাজৈর বাসস্ট্যান্ড পার হয়ে সেটি নিয়ন্ত্রণ হারায়। এসময় বাসে থাকা ৩১ যাত্রীসহ মহাসড়কের পাশে খাদে পড়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে হাইওয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। এসময় বাসের নিচে চাপা পড়ে নিহত অবস্থায় নিলুফা ইয়াসমিন নিলা নামে এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন ৩০ জন যাত্রী। আহতদের উদ্ধার করে রাজৈর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠানো হয়।

আহতদের মধ্যে গুরুতর অবস্থায় লক্ষ্মীপুরের রামগাতি উপজেলার চর কালাখোপা গ্রামের জুয়েল (৩০), নোয়াখালীর আটকপালিয়া উপজেলার জাহাজমারা গ্রামের মিরাজ (৩০) ও একই জেলার সুবর্ণচরের চরহাসান গ্রামের মিলনকে(৪৫) উন্নত চিকিৎসার জন্য ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

মাদারীপুরের মস্তফাপুর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মিজানুর রহমান জানান, আহতরা বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন। একজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

আয়শা সিদ্দিকা আকাশী/আরএইচ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।