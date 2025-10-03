  2. দেশজুড়ে

সালিশে বিএনপির ৫ কর্মীকে পিটিয়ে আহত

প্রকাশিত: ১০:১৫ পিএম, ০৩ অক্টোবর ২০২৫
যশোরের শার্শা উপজেলার শ্যামলাগাছি গ্রামে তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে সালিশে পাঁচ বিএনপিকর্মীকে পিটিয়ে আহত করা হয়েছে।

শুক্রবার (৩ অক্টোবর) দুপুরে আহতদের একজন আশিকুর রহমান শার্শা থানায় এ বিষয়ে অভিযোগ করেন।

এরআগে বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) বিকেলে মোটরসাইকেলে তেল নেওয়ার সময় তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ হামলার ঘটনা ঘটে।

অভিযুক্তরা হলেন শার্শার শ্যামলাগাছী গ্রামের আব্দুল মজিদের ছেলে পিন্টু রহমান (৩২) ও লাল্টু রহমান (২৮), ওলিয়ার রহমানের ছেলে তারেক রহমান (৪২) ও হায়দার আলী (৩২)।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, শ্যামলাগাছি পেট্রোল পাম্প থেকে মোটরসাইকেলে তেল নেন কন্যাদহ গ্রামের ইকবাল হোসেন (২৫)। পরে হাত ইশারা করে অন্য এক পরিচিত জনকে ডাকেন তিনি। এতে ভুল বোঝাবুঝি হয়। পরে ফেরার পথে তাকে পিটিয়ে আহত করেন শ্যামলাগাছি গ্রামের লাল্টু রহমান ও পিন্টু রহমান। পরে ইকবাল হোসেন তার স্বজনদের ঘটনাটি জানালে তারা স্থানীয় বিএনপি নেতা অ্যাডভোকেট মোস্তফা কামাল মিন্টু মেম্বারকে জানান। পরে তিনি মীমাংসার জন্য তাদের বাড়িতে আসতে বলেন। বাড়িতে উভয় পক্ষের মধ্যে কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা বেধে যায়। এসময় পাঁচজনকে পিটিয়ে আহত করা হয়।

শার্শা থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল আলিম জানান, আহতদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। তারা সেখানে চিকিৎসাধীন।

তিনি আরও বলেন, বর্তমানে এলাকায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

