ভোলায় জামায়াতের নারী কর্মীদের হেনস্তার অভিযোগ

ভোলায় জামায়াতের নারী কর্মীদের হেনস্তার অভিযোগ
ভোলা-২ আসনের দৌলতখান উপজেলায় দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের গণসংযোগ ও প্রচারণার সময় নারী কর্মীদের বাধা ও হেনস্তার অভিযোগ করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (৫ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে দৌলতখান উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এ অভিযোগ করা হয়।
সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে দৌলতখান উপজেলা জামায়াতের মহিলা বিভাগের সেক্রেটারি মিনারা বেগম বলেন, আজ দৌলতখান পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডে গণসংযোগ চলাকালে স্থানীয় বিএনপি কর্মী রিপন ও সেলিমের নেতৃত্বে আমাদের নারী কর্মীদের গালিগালাজ, হেনস্তা এবং প্রচার কাজে বাধা দেওয়া হয়েছে।
তিনি আরও বলেন, নির্বাচনি মাঠে জনসমর্থন হারিয়ে বিএনপির নেতা-কর্মীরা ভয়ভীতি ও সহিংসতার পথ বেছে নিয়েছেন। এসময় তিনি প্রশাসনের কাছে নারী হেনস্তার ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতার এবং সব প্রার্থীর জন্য সমান ও নিরাপদ গণসংযোগের পরিবেশ নিশ্চিত করাসহ তিন দফা দাবি জানান।
সংবাদ সম্মেলনে দৌলতখান উপজেলা মহিলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি কুমকুম আক্তারসহ মহিলা জামায়াতের কর্মপরিষদ সদস্য এবং উপজেলার বিভিন্ন পর্যায়ের নেত্রীরা উপস্থিত ছিলেন।
জুয়েল সাহা বিকাশ/এসআর/জেআইএম