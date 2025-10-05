  2. দেশজুড়ে

রামগঞ্জে বালু উত্তোলন নিয়ে সংঘর্ষ-গোলাগুলি

লক্ষ্মীপুর
প্রকাশিত: ০১:৪৬ এএম, ০৫ অক্টোবর ২০২৫
রামগঞ্জে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে

লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ ও গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে। শনিবার (৪ অক্টোবর) সন্ধ্যায় উপজেলার করপাড়া ইউনিয়নের গৌরীপুর গ্রামের আমতলী বিল এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্র জানায়, উপজেলার আমতলী এলাকায় দীর্ঘদিন বালু উত্তোলন নিয়ে বিরোধ চলছিল। ঘটনার পর একপক্ষ বালু তুলতে গেলে অপর পক্ষ বাধা দেয়। এসময় উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে।

একপর্যায়ে দুর্বৃত্তরা আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে গুলিবর্ষণ করে। এতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। সংঘর্ষ চলাকালে স্থানীয়দের প্রতিরোধের মুখে দুর্বৃত্তরা দুইটি মোটরসাইকেল ফেলে পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। গুলিবর্ষণে কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

রামগঞ্জ মোহাম্মদিয়া বাজার পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ তাজউদ্দীন বলেন, বালু উত্তোলনকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। গুলিবর্ষণের বিষয়টি স্থানীয়দের কাছ থেকে শুনেছি। একপক্ষ সদরের চন্দ্রগঞ্জ থানার বশিকপুর ইউনিয়নের, অন্যপক্ষ করপাড়া এলাকার। পরিস্থিতি এখন শান্ত। যারা এ ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত তাদের বিষয়ে খোঁজ খবর নেওয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

