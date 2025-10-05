সীতাকুণ্ডে সংবাদ সংগ্রহে গিয়ে হামলার শিকার দুই সাংবাদিক

সীতাকুণ্ডে সংবাদ সংগ্রহে গিয়ে হামলার শিকার দুই সাংবাদিক
সীতাকুণ্ডে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দুই গ্রুপের সংঘর্ষে একজন নিহতের ঘটনায় সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে দুই সাংবাদিক হামলার শিকার হয়েছেন। রোববার (৫ অক্টোবর) সকালে জঙ্গল সলিমপুরের লোহারপুল এলাকায় এ হামলার ঘটনা ঘটে।
হামলায় গুরুতর আহত হয়েছেন, এখন টেলিভিশনের চট্টগ্রাম ব্যুরো প্রধান হোসাইন জিয়াদ এবং ক্যামেরাপার্সন মো. পারভেজ।
আহত মো. পারভেজ জাগো নিউজকে বলেন, জঙ্গল ছলিমপুরের লোহারপুল এলাকায় সংবাদ সংগ্রহ করতে গেলে হঠাৎ ৫০-৬০ জন লোক আমাদের ওপর হামলা করে।
তারা অস্ত্র ও গাছের টুকরো দিয়ে আমাদের আঘাত করে। মোবাইল ও মানিব্যাগ ছিনতাই করে নিয়ে গেছে।
ক্যামেরা ভেঙেছে। পরে আমাদের জোরপূর্বক সিএনজি অটোরিকশায় তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে দুর্বৃত্তরা।
চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে দায়িত্বরত জেলা পুলিশের উপ-পরিদর্শক (এসআই) আলাউদ্দীন তালুকদার বলেন, সলিমপুর থেকে আহত অবস্থায় দুই সাংবাদিককে হাসপাতালে আনা হয়েছে। মাথায় আঘাত থাকায় সাংবাদিক হোসাইন জিয়াদ ২৮ নম্বর নিউরোসার্জারি ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন।
এর আগে শনিবার (৪ অক্টোবর) ভোরে আলিনগর এলাকায় ইয়াছিন ও রোকন-গফুর বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এতে গুলিবিদ্ধ হয়ে রোকন বাহিনীর এক সদস্য নিহত হন। তবে নিহতের পরিচয় এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
এম মাঈন উদ্দিন/আরএইচ/এমএস