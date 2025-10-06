মদনে পূর্বশত্রুতার জেরে কৃষককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ

  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ০৬:২২ এএম, ০৬ অক্টোবর ২০২৫
নেত্রকোণার মদনে হারুন চৌধুরী (৬০) নামের এক কৃষককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। রোববার (৫ অক্টোবর) রাত আনুমানিক সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার ফতেপুর ইউনিয়নের রুদ্রশ্রী গ্রামে এই ঘটনা ঘটেছে। নিহত কৃষক তিয়শ্রী ইউনিয়নের শিবপাশা গ্রামের জজ মিয়া চৌধুরীর ছেলে।

স্থানীয় লোকজন ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, জেলার মদন উপজেলার তিয়শ্রী ইউনিয়নের শিবপাশা ও ফতেপুর ইউনিয়নের রুদ্রশ্রী গ্রাম পাশাপাশি অবস্থিত। কৃষিজমিতে কাজের শ্রমিকের খোঁজে রোববার সন্ধ্যায় রুদ্রশ্রী গ্রামে যান কৃষক হারুন চৌধুরী। এ সময় তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে পূর্বশত্রুতার জেরে রুদ্রশ্রী গ্রামের শাহাবুদ্দিন নামের এক ব্যাক্তির সঙ্গে হারুনের তর্ক-বিতর্ক হয়। এ ঘটনায় ওই এলাকার কয়েকজন মিলে কৃষক হারুন চৌধুরীকে মারধর করেন। এ সময় হারুন চৌধুরী গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে মদন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এ ব্যাপারে নিহতের ভাতিজা পলক চৌধুরী জানান, আমার চাচা শ্রমিকের খোঁজে আজ রোববার সন্ধ্যায় পাশের গ্রাম রুদ্রশ্রী যায়। এ সময় শাহাবুদ্দিন নামের এক ব্যাক্তি কয়েকজন লোককে নিয়ে আমার চাচাকে মারধর করে। চাচাকে হাসপাতালে নিয়ে আসার আগেই তিনি মারা যান।

মদন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা. তায়েব হোসেন জানান, হারুন চৌধুরী নামের এক কৃষককে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে আসে তার স্বজনরা। মৃত ব্যাক্তির শরীরে কিছু আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

মদন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোঃ. শামসুল আলম শাহ্ জানান, একজন কৃষককে পিটিয়ে হত্যার খবর পেয়েছি। মরদেহ হাসপাতালে রয়েছে। ঘটনাস্থল ও হাসপাতালে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ পেলে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

