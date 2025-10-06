  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৩:০৯ পিএম, ০৬ অক্টোবর ২০২৫
এনসিপি শাপলা প্রতীকেই নির্বাচন করবে: সারজিস আলম

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম বলেছেন, এনসিপি শাপলা প্রতীক নিয়ে আগামী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে, অন্য কোনো প্রতীক নিয়ে নয়।

সোমবার (৬ অক্টোবর) দুপুরে শহরের একটি হোটেলে সংবাদ সম্মেলন তিনি এ কথা বলেন।

সারজিস আলম বলেন, শাপলা প্রতীক পেতে যেহেতু আইনগত কোনো বাধা নেই, তাই আগামী নির্বাচনে এনসিপি শাপলা প্রতীক নিয়ে অংশগ্রহণ করবে। নির্বাচন কমিশনকে আমরা অনুরোধ করবো, তারা যেন তাদের জায়গা থেকে সঠিক দায়িত্ব পালন করে, অতীত ও আগামীর একটি দল একটি প্রতীক নিয়ে যেন জনগণের কাছে পৌঁছাতে পারে, তারা যেন নির্বাচন করতে পারে।

সারজিস আরও বলেন, যদি নির্বাচন কমিশন গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী বাংলাদেশে স্বাধীন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে তাদের সক্রিয়তা বজায় রাখতে না পারে, যদি কোনো প্রভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আমাদের ন্যায়সংগত অধিকার না দেয়, আমাদের শাপলা প্রতীক না দেয়, তাহলে আমরা মনে করবো এই নির্বাচন কমিশন আগামী নির্বাচনে কাজ করার আস্থা হারিয়ে ফেলবে।

নাটোর জেলা শাখার প্রধান সমন্বয়ক এসএম জার্জিস কাদির বাবুর সভাপতিত্বে এসময় এনসিপির রাজশাহী বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ইমরান ইমন, সিনিয়র যুগ্ম-সমন্বয়ক আব্দুল মান্নাফ, যুগ্ম-সমন্বয়কারী আব্দুল্লাহ আল নোমান পিয়াসসহ জেলা ও উপজেলার নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

রেজাউল করিম রেজা/এমএন/এমএস

