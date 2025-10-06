আটক বাংলাদেশিকে বিজিবির কাছে ফেরত দিলো বিএসএফ
যশোরের শার্শা উপজেলার গোগা সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করায় আটক হওয়া বাংলাদেশি নাগরিক মোর্শেদ মন্ডলকে (৫৫) পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ফেরত দিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।
সোমবার (৬ অক্টোবর) ভারতের অভ্যন্তরে তেতুলবাড়িয়ায় এ পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।
বৈঠকে গোগা ক্যাম্পের বিজিবির সুবেদার মো. তরিকুল ইসলামের নেতৃত্বে ৫ সদস্যের একটি দল অংশ নেয়। অপরদিকে বিএসএফের পক্ষে তেতুলবাড়িয়া ক্যাম্পের এসি প্রবীণ চন্দ্রের নেতৃত্বে ৫ সদস্যের দল বৈঠকে যোগ দেন।
পরে দু’পক্ষের আলোচনার মাধ্যমে আটক মোর্শেদ মণ্ডলের জাতীয় পরিচয়পত্র যাচাই-বাছাই শেষে বিজিবির হাতে তুলে দেওয়া হয়।
এর আগে রোববার (৫ অক্টোবর) সন্ধ্যায় মোর্শেদ মন্ডল ভারতের তেতুলবাড়িয়া বিএসএফ ক্যাম্পে আটক হন। মোর্শেদ মন্ডল শার্শা থানার বাগআঁচড়া গ্রামের হায়দার মণ্ডলের ছেলে।
গোগা বিজিবির সুবেদার তরিকুল ইসলাম জানান, বিএসএফের দেওয়া বাংলাদেশিকে অবৈধ অনুপ্রবেশ আইনে মামলা দিয়ে শার্শা থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।
