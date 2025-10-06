  2. দেশজুড়ে

রাজবাড়ীতে জাল ও ইলিশসহ নৌকা জব্দ

প্রকাশিত: ০৬:৩২ পিএম, ০৬ অক্টোবর ২০২৫
পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে জব্দকৃত জাল

মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযানের অংশ হিসেবে গত ২৪ ঘণ্টায় রাজবাড়ীর পদ্মা নদীর অংশে অভিযান চালিয়ে ৫০ হাজার মিটার জাল ও ৫ কেজি ইলিশ মাছ জব্দ করা হয়েছে। একই সঙ্গে জব্দ করা একটি ইঞ্জিনচালিত মাছ ধরার নৌকা নিলামে ৩৬ হাজার টাকায় বিক্রি করা হয়েছে।

সোমবার (৬ অক্টোবর) বিকেল ৩টার দিকে রাজবাড়ী জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. মাহবুব উল হক এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

তি‌নি জানান, গতকাল বিকেল ৩টা থেকে আজ বিকেল ৩টা পর্যন্ত জেলা ও উপজেলা পর্যায় থেকে প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহযোগিতায় পদ্মা নদীর অংশে সাতটি অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে গোয়ালন্দের কলাবাগান এলাকা থেকে একটি ইঞ্জিনচালিত মাছ ধরার নৌকা আটক করা হয়। এ সময় জেলেরা নৌকা রেখে পালিয়ে যান।

মাহবুব উল হক আরও জানান, পরে জনসম্মুখে গোয়ালন্দ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে নৌকাটি ৩৬ হাজার টাকায় নিলামে বিক্রি করেন। এছাড়া জব্দকৃত ৫০ হাজার মিটার জাল পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়েছে এবং ৫ কেজি ইলিশ মাছ স্থানীয় এতিমখানায় বিতরণ করা হয়েছে। মা ইলিশ সংরক্ষণে পদ্মা নদীতে এই ধরনের অভিযান ধারাবাহিকভাবে অব্যাহত থাকবে বলে মৎস্য কর্মকর্তা জানান।

