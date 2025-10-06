নরসিংদীতে সরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির পাঁচ দফা দাবি
মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন ও শিক্ষকদের ন্যায্য অধিকার বাস্তবায়নের দাবিতে পাঁচ দফা দাবি পেশ করেছে বাংলাদেশ সরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি, নরসিংদী জেলা শাখা। এ লক্ষ্যে প্রধান উপদেষ্টা ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করা হয়েছে।
সোমবার (৬ অক্টোবর) নরসিংদী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের হলরুমে সংবাদ সম্মেলনে দাবি উত্থাপন করা হয়। এ সময় জেলার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
পাঁচ দফা দাবিগুলো হলো-
১. স্বতন্ত্র মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
২. সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের শূন্যপদ নবম গ্রেডে উন্নীত করে চার স্তরীয় পদসোপান বাস্তবায়ন।
৩. আঞ্চলিক উপ-পরিচালকের প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা সংরক্ষণসহ মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যালয়ের স্বতন্ত্র ও মর্যাদা রক্ষা।
৪. বিদ্যালয় ও পরিদর্শন শাখার সব শূন্যপদে নিয়োগ, পদোন্নতি ও পদায়ন সম্পন্ন করা।
৫. বকেয়া সিলেকশন গ্রেড ও টাইমস্কেলের মঞ্জুরি আদেশ প্রদান।
সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের জেলা শিক্ষা অফিসার এ এস এম আব্দুল খালেক, সহকারী জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. আকরাম হোসেন, নরসিংদী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত) মো. রমজান আলী, ব্রাহ্মন্দী সরকারি কামিনী কিশোর উচ্চ বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক নুরজাহান বেগমসহ অন্যরা।
সব বক্তাই বলেন এই দাবিগুলো বাস্তবায়িত হলে মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে এবং শিক্ষক সমাজ আরও উৎসাহ ও মর্যাদার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সেবা দিতে পারবে।
