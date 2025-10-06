ইসলামী ব্যাংকে এস আলমের নিয়োগকৃতদের স্থায়ীভাবে বহিষ্কারের দাবি

ইসলামী ব্যাংকে এস আলমের নিয়োগকৃতদের স্থায়ীভাবে বহিষ্কারের দাবি
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডে এস আলম গ্রুপের প্রভাবে অবৈধভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের স্থায়ীভাবে বহিষ্কারের দাবিতে গাজীপুরে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সোমবার (৬ অক্টোবর) সকালে গাজীপুর মহানগরের ব্যস্ততম চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় ইসলামী ব্যাংকের সচেতন গ্রাহক সমাজের ব্যানারে মানববন্ধনে অংশ নেন বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ।
মানববন্ধনে শহিদুল ইসলামের পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন গ্রাহক এএসএম সেলিম, স্থানীয় ধলাদিয়া কলেজের প্রভাষক হযরত আলী, স্থানীয় গ্রাহক ও ব্যবসায়ী শহিদুল ইসলাম, শাহরিয়ার হোসেন, শরিফ হোসেন প্রমুখ।
বক্তারা বলেন, এস আলম গ্রুপের প্রভাব ও অনিয়মের কারণে ইসলামী ব্যাংকের নৈতিক ভিত্তি আজ চরমভাবে ক্ষুণ্ন হচ্ছে। অদক্ষ ও বিতর্কিত নিয়োগের ফলে শরিয়াহভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থা নষ্ট হচ্ছে এবং ব্যাংকের বহু বছরের সুনাম ধ্বংসের মুখে পড়েছে।
তারা আরও বলেন, ইসলামী ব্যাংকের প্রকৃত গ্রাহক ও আমানতকারীদের স্বার্থরক্ষায় দ্রুত এই অবৈধ নিয়োগ প্রক্রিয়ার সুষ্ঠু তদন্ত করে দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। ব্যাংকের ঐতিহ্য, নীতি ও শরিয়াহভিত্তিক সেবার মান পুনরুদ্ধারে কার্যকর পদক্ষেপেরও দাবি জানান তারা।
আমিনুল ইসলাম/এসআর/এমএস