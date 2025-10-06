  2. দেশজুড়ে

মাদারীপুরে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ১৫

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি মাদারীপুর
প্রকাশিত: ০৭:৫৩ পিএম, ০৬ অক্টোবর ২০২৫
মাদারীপুরে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ১৫

মাদারীপুরের কালকিনিতে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী দুই প্রার্থীর কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে পুলিশ, সাংবাদিকসহ অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন।

সোমবার (৬ অক্টোবর) দুপুরে কালকিনি উপজেলা পরিষদ চত্বরে এ ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষের পর এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

পুলিশ, আহত ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মাদারীপুর-৩ আসনের বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী মেজর (অব.) রেজাউল করিম রেজা তার কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে মিছিল বের করেন। মিছিল নিয়ে তিনি উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ প্রশাসনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। তবে মিছিলটি উপজেলা পরিষদ চত্বরে পৌঁছালে বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-গণশিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক ও ওই আসনের মনোনয়নপ্রত্যাশী আনিসুর রহমান খোকন তালুকদারের নেতাকর্মীদের সঙ্গে কথাকাটাকাটি শুরু হয়। এরপর হাতাহাতি একপর্যায়ে উভয়পক্ষ দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে।

এ সংঘর্ষে মাদারীপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার চাতক চাকমা, কালকিনি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কেএম সোহেল রানাসহ উভয় পক্ষের ১৫ জন আহত হন। আহতদের উদ্ধার করে কালকিনি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

মাদারীপুরে বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ১৫

এ বিষয়ে রেজাউল করিম রেজা বলেন, প্রশাসনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে এলে আমার কর্মী-সমর্থকদের ওপর হামলা চালান খোকন তালুকদারের লোকজন। এতে প্রায় ১৫ জন কর্মী-সমর্থক আহত হন। আমি হামলাকারীদের নামে মামলা করবো।

তবে বিষয় নিয়ে আনিসুর রহমান খোকন তালুকদারের ব্যক্তিগত মোবাইলে ফোন দেওয়া হলেও তিনি রিসিভ না করায় তার বক্তব্য জানা সম্ভব হয়নি।

মাদারীপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার চাতক চাকমা বলেন, কালকিনিতে দুই গ্রুপের সংঘর্ষের সময় আমি ও কালকিনি থানার ওসি আহত হয়েছি। এছাড়া বেশ কয়েকজন লোকজন আহত হয়েছেন। এই ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আয়শা সিদ্দিকা আকাশী/কেএইচকে/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।