বাগেরহাটে বাসচাপায় শিক্ষক নিহত

বাগেরহাটে বাসচাপায় শিক্ষক নিহত
বাগেরহাটের কচুয়া উপজেলায় যাত্রীবাহী বাসের চাপায় আছাদুর রহমান নামে এক শিক্ষক নিহত হয়েছেন। বুধবার (৮ অক্টোবর) উপজেলার সাইনবোর্ড-বগী আঞ্চলিক মহাসড়কের মোল্লাবাড়ি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধে সড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।
নিহত আছাদুর রহমান সাতক্ষীরা কালিগঞ্জ উপজেলার সাতবসু গ্রামের সাইফুল ইসলামের ছেলে। তিনি দৈবজ্ঞহাটি বিশেস্বর বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের সহকারী শিক্ষক।
জানা যায়, এক বছর এক মাস আগে এনটিআরসিএর মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ পান তিনি। কচুয়া উপজেলার সাইনবোর্ড এলাকায় তিনি স্ত্রী ও দুই সন্তান নিয়ে ভাড়া থাকতেন।
স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, সকালে মোড়েলগঞ্জ থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে ছেড়ে আসা দোলা পরিবহনের একটি বাস কচুয়া উপজেলার মোল্লাবাড়ি এলাকায় বিপরীত দিক থেকে মোটরসাইকেলে আসা ওই শিক্ষককে চাপা দেয়। এতে ওই শিক্ষক গুরুতর আহত হন। বাসটি সড়কের খাদে পড়ে যায়। ঘটনার পরপরই বাসের চালক ও তার সহযোগী পালিয়ে যায়। গুরুতর আহত অবস্থায় শিক্ষককে উদ্ধার করে বাগেরহাট ২৫০ শয্যা হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
দৈবজ্ঞহাটি বিশেশ্বর বহুমুখী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পিজুস কুমার সাহা বলেন, প্রতিদিনের মতো মোটরসাইকেল চালিয়ে বিদ্যালয়ে আসছিলেন। বাসের চাপায় গুরুতর আহত অবস্থায় আমরা উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
কচুয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শামীম আহমেদ খান বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছি। কাটাখালি হাইওয়ে থানার র্যাকার খবর দেওয়া হয়েছে। র্যাকার আসলে বাসটি খাদ থেকে সরিয়ে থানায় নেওয়া হবে। যানচলাচল এখন স্বাভাবিক রয়েছে। ঘটনার পর বাসচালক ও সহযোগী পালিয়ে যাওয়ায় কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।
