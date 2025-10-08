  2. দেশজুড়ে

সিঁধ কেটে বসতঘরে ঢুকে গৃহবধূকে ধর্ষণ, যুবক আটক

প্রকাশিত: ০৫:০৩ পিএম, ০৮ অক্টোবর ২০২৫
ফরিদপুরের সালথায় বসতঘরের সিঁধ কেটে বসতঘরে ঢুকে গৃহবধূকে ধর্ষণের অভিযোগে রিপন মোল্যা (৩৬) নামে এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ।

বুধবার (৮ অক্টোবর) দুপুরে ওই যুবককে আটক করে সালথা থানা পুলিশ।

জানা গেছে, আটক রিপন মোল্যা উপজেলার সোনাপুর ইউনিয়নের রায়েরচর গ্রামের আক্তার মোল্যার ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার দিবাগত রাত তিনটার দিকে বসতঘরে সিঁধ কেটে ঘরে ঢুকে ওই গৃহবধূকে ধর্ষণ করে রিপন। পরে বিষয়টি জানাজানি হলে সকালে এলাকার লোকজন রিপনকে তার বাড়িতে ঘিরে রেখে পুলিশকে খবর দেয়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে রিপনকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়।

ওই গৃহবধূর স্বামী অভিযোগ করে বলেন, আমি কাজের জন্য ৮দিন ধরে বাড়ির বাইরে ছিলাম। আমার স্ত্রী দুই সন্তান নিয়ে ঘরে ঘুমিয়ে ছিল। বখাটে রিপন সিঁধ কেটে ঘরে ঢুকে আমার স্ত্রীকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করেন। এ বিষয়ে থানায় অভিযোগ দিয়েছি।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে সালথা থানার পরিদর্শক( তদন্ত) মারুফ হাসান রাসেল বলেন, ঘরের সিঁধ কেটে গৃহবধূকে ধর্ষণের অভিযোগে রিপনকে আটক করা হয়েছে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

