ফরিদপুরে দুই গ্রুপের সংঘর্ষে আহত ৫৫

প্রকাশিত: ০২:৫৩ পিএম, ১০ অক্টোবর ২০২৫
ফরিদপুরের সালথায় মসজিদের চাবি নিয়ে বিবদমান দুই পক্ষের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে উভয়পক্ষের কমপক্ষে ৫৫ জন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে অন্তত ২৫ জনকে বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

শুক্রবার (১০ অক্টোবর) সকাল ৬টার থেকে ১০ পর্যন্ত উপজেলার রামকান্তপুর ইউনিয়নের বাহিরদিয়া গ্রামে সংঘর্ষের এ ঘটনা ঘটে। এ সময় দুটি বাড়ি ও একটি দোকানে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করা হয়েছে।

পুলিশ, স্থানীয় সূত্র জানায়, এলাকার আধিপত্য বিস্তার নিয়ে রামকান্তপুর ইউনিয়নের বাহিরদিয়া গ্রামের লুৎফর রহমান ও ইমরান মোল্লার সঙ্গে হেমায়েত হোসেনের বিরোধ চলে আসছিল। বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে লুৎফর রহমান ও ইমরানের সমর্থক নজরুলের কাছে থাকা স্থানীয় মসজিদের দরজার চাবি চাইতে যান মৌলভী হেমায়েত হোসেনের সমর্থকরা। এ সময় চাবি না দেওয়ায় দুই পক্ষের সমর্থকদের মধ্যে বাগবিতণ্ডা হয়।

এরপর থেকে উভয়পক্ষের সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনা চলছিল। খবর পেয়ে রাতে পুলিশ, বাহিরদিয়া মাদরাসার আলেমা-ওলামা ও বিএনপি নেতারা গিয়ে ঘটনাটি মীমাংসার চেষ্টা করেন এবং উভয়পক্ষ শান্ত থাকার পরামর্শ দেন। কিন্তু শুক্রবার সকালে হেমায়েত হোসেনের সমর্থকরা দেশীয় অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে ইমরানের বাড়িতে হামলা চালায়। পরে উভয়পক্ষ সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। প্রায় তিন ঘণ্টাব্যাপী চলে সংঘর্ষ ও ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া। এ সময় দুটি বাড়ি ও একটি দোকানে হামলা চালিয়ে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। এতে উভয়পক্ষের কমপক্ষে ৫৫ জন আহত হয়েছেন।

তবে এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে লুৎফর রহমান ও ইমরান মোল্লার সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

সালথা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আতাউর রহমান বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এলাকার পরিবেশ শান্ত রাখতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

