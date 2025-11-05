ছাগলনাইয়ায় বিদেশি পিস্তলসহ যুবক গ্রেফতার

ছাগলনাইয়ায় বিদেশি পিস্তলসহ যুবক গ্রেফতার
ফেনীর ছাগলনাইয়ায় বিদেশি পিস্তল ও ম্যগজিনসহ আলী আশরাফ (৪৫) নামের এক যুবককে গ্রেফতার করেছে যৌথবাহিনী। বুধবার (৫ নভেম্বর) ভোরে তাকে শুভপুর ইউনিয়ন থেকে গ্রেফতারের পর বিকেলে আদালতের মাধ্যমে জেলে পাঠানো হয়েছে।
জানা গেছে, আশরাফ ছাগলনাইয়া উপজেলার শুভপুর ইউনিয়নের দক্ষিণ কহুমা গ্রামের জরিপ আলী হাজী বাড়ির আব্দুল জাব্বারের ছেলে।
পুলিশ জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সেনাবাহিনী ও পুলিশের একটি দল ছাগলনাইয়া উপজেলার শুভপুরের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালায়। এ সময় জরিপ আলী হাজী বাড়ি থেকে একটি বিদেশি পিস্তল ও ২টি ম্যাগজিনসহ আলী আশরাফ নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়।
ছাগলনাইয়া মডেল থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আবুল বাশার বলেন, যৌথবাহিনীর হাতে গ্রেফতারকৃত আলী আশরাফের বিরুদ্ধে ২টি মামলা বিচারাধীন। তাকে আদালতের মাধ্যমে জেলে পাঠানো হয়েছে।
আবদুল্লাহ আল-মামুন/এনএইচআর/এএসএম