শূন্যরেখায় বৃদ্ধার মরদেহ দেখার সুযোগ পেলেন স্বজনরা
চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ সীমান্তে বিজিবি-বিএসএফের সহযোগিতায় বৃদ্ধার মরদেহ দেখার সুযোগ পেলেন স্বজনরা।
শনিবার (৮ নভেম্বর) বেলা ১১টার দিকে ৫৯ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধীন আজমতপুর বিওপির সংলগ্ন স্থানে বিজিবি-বিএসএফের উপস্থিতিতে ওই নারীর মরদেহ স্বজনদের দেখানো হয়।
তার নাম সেলিনা বেগম (৭০)। তিনি ভারতীয় নাগরিক। মালদহ জেলার চকমাহিলপুর এলাকার মৃত গাজলুর রহমানের স্ত্রী।
৫৯ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল গোলাম কিবরিয়া বলেন, ‘শুক্রবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে সেলিনা বেগম (৭০) বার্ধক্যজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করেন। খবর পেয়ে বাংলাদেশে বসবাসকারী মৃতের ভাই মো. তোফাজ্জল হক ও তার স্বজনরা বোনের মরদেহ দেখার জন্য বিজিবির কাছে আবেদন জানায়। আবেদনের পর বিজিবি তাৎক্ষণিক বিএসএফের সঙ্গে যোগাযোগ করে। উভয় পক্ষের সম্মতিতে সীমান্তের শূন্যরেখায় মরদেহ দেখার আয়োজন করা হয়।
সোহান মাহমুদ/আরএইচ/জিকেএস