চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১
বিএনপি প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ
চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১ (শিবগঞ্জ) আসনে বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ-সোনামসজিদ স্থলবন্দর মহাসড়ক অবরোধ করেছেন দলটির কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ শাহিন শওকতের সমর্থকরা।
রোববার (৯ নভেম্বর) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে শিবগঞ্জ উপজেলার কানসাট বাজারে প্রায় ৩০ মিনিট সড়ক অবরোধ করে রাখেন তারা।
এসময় আন্দোলনকারীরা সদ্য ঘোষিত বিএনপি মনোনীত প্রার্থী চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ও সাবেক এমপি শাজাহান মিয়ার দলীয় মনোনয়ন বাতিলের দাবি জানান তারা।
এদিকে অবরোধের কারণে সোনামসজিদ স্থলবন্দর থেকে ছেড়ে আসা যান চলাচল বন্ধ থাকায় সড়কে দীর্ঘ যানজট সৃষ্টি হয়। প্রায় ৩০ মিনিট পর অবরোধ প্রত্যাহার করলে সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।
আন্দোলনকারীরা বলেন, স্বাধীনতার পর শাহজাহান মিয়া ৮ বার দলীয় মনোনয়ন পেয়ে ৫ বার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। বিগত ১৭ বছরে আওয়ামী লীগের দুঃশাসনের সময় বিদেশে আরাম-আয়েশে কাটিয়েছেন, শারীরিকভাবে অসুস্থ। এমনকি বয়সও হয়েছে ৯০ বছরের বেশি। তবুও ত্যাগী নেতা রাজশাহী বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদককে বাদ দিয়ে শাজাহান মিয়ার মতো নেতাকে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের নিকট যাচাই-বাছাই করে সিদ্ধান্ত পুর্নবিবেচনা করার দাবি জানান তারা।
শিবগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম কিবরিয়া বলেন, সড়ক অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছিল। আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলে যানজট মুক্ত করা হয়েছে। এখন যান চলাচল স্বাভাবিক।
