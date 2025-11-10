  2. দেশজুড়ে

মোটরসাইকেলে ঢাকার দিকে যাচ্ছিলেন স্বামী-স্ত্রী, পথে ঝরলো প্রাণ

জেলা প্রতিনিধি ময়মনসিংহ
প্রকাশিত: ০৫:২৩ এএম, ১০ নভেম্বর ২০২৫
মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা দেয় সরকার পরিবহনের একটি বাস/ছবি: জাগো নিউজ

ময়মনসিংহের ভালুকায় মোটরসাইকেলে বাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী স্বামী-স্ত্রী নিহত হয়েছেন। রোববার (৯ নভেম্বর) রাত সাড়ে ৮টার দিকে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে উপজেলার হাজীর বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন—সুনামগঞ্জের ধর্মপাশা উপজেলার কলিজা কান্দা গ্রামের আব্দুল হাসিমের ছেলে মজিবুর রহমান (৬০) ও তার স্ত্রী হোসনেয়ারা বেগম (৫০)। তারা গাজীপুর চৌরাস্তা এলাকায় থাকতেন।

ভালুকার ভরাডোবা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ বি এম মেহেদী মাসুদ বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, রাতে ওই দম্পতি মোটরসাইকেলে ঢাকার দিকে যাচ্ছিলেন। রাত সাড়ে ৮টার দিকে হাজীর বাজার এলাকায় পৌঁছালে সরকার পরিবহনের একটি বাস তাদের মোটরসাইকেলে ধাক্কা দেয়। এতে স্বামী-স্ত্রী দুজনই সড়কে ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক দুজনকেই মৃত ঘোষণা করেন।

ওসি মেহেদী মাসুদ জানান, ঘাতক বাস ও মোটরসাইকেলটি হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

