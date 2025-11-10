সরকার কোনো রাজনৈতিক দলের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে পরে না: প্রিন্স
সরকার কোনো রাজনৈতিক দলের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে পরে না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স। সোমবার (১০ নভেম্বর) বিকেলে ময়মনসিংহের ধোবাউড়া উপজেলার ঘোষগাঁও বাজারে নির্বাচনী গণসংযোগ শেষে পথসভা শেষে তিনি এ মন্তব্য করেন।
সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স বলেন, ঐক্যমত্য কমিশন সংস্কারে ঐক্যমত্যের নামে অনৈক্য সৃষ্টি করে নির্বাচনের পথে জটিলতা সৃষ্টি করা হচ্ছে। একটি বিতর্কিত রাজনৈতিক গোষ্ঠীর গুপ্ত রাজনীতির সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে অন্তর্বর্তী সরকার সহায়তা করতে পরে না। যারা এককভাবে নির্বাচন করে ২টির বেশি আসন পায়নি বা একটি আসনও না পেয়ে জামানত খুইয়েছে, তাদের মতামতকে প্রধান্য দিয়ে চারবার সরকার গঠন করা দলের (বিএনপি) মতামতকে অবজ্ঞা বা উপেক্ষা করে জনবিক্ষোভের মুখে পড়া সরকারের উচিৎ হবে না।
বিএনপি নেতা বলেন, কোনও রাজনৈতিক দলের এজেন্ডা বাস্তবায়নে অন্তর্বর্তী সরকার কাজ করতে পরে না। সরকার নিজেদের কর্মকাণ্ডে নিরপেক্ষতা না রাখলে জনগণ ভিন্ন দাবী তুলতে পারে।
তিনি বলেন, ১৫ বছর নির্বাচনে ভোট দিতে না পেরে জনগণ ফ্যসিবাদী আওয়ামী সরকারের পতন ও পালায়নের পর নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য আশায় বুক বেঁধেছিল। কিন্তু সরকার সংস্কারের নামে অহেতুক সময় ক্ষেপণ করেছে।
বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব এমরান সালেহ প্রিন্স জনগণকে ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, বিএনপি জনগণের কাছে দেওয়া সব অঙ্গীকার পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করবে।
পথ সভার আগে তিনি ঘোষগাঁও বাজারে গণসংযোগ করেন এবং তারেক রহমানের ৩১ দফা ও জনকল্যাণে বিএনপির ভবিষ্যৎ কর্মসূচী সম্বলিত প্রচারপত্র জনগণের কাছে বিতরণ করেন।
এসময় সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মফিজ উদ্দিন, ধোবাউড়া উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক অধ্যাপক আযহারুল ইসলাম কাজল, সদস্য সচিব আনিসুর রহমান মনিক, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক মোয়াজ্জেম হোসেন খান লিটন, যুগ্ম আহ্বায়ক আবদুল কুদ্দুস, আবদুল মমিন শাহীন, ঘোষগাঁও ইউনিয়ন বিএনপির আহ্বায়ক শাহজাহান, জেল যুবদলের সহসভাপতি আবুল কাশেম ডলার, যুগ্ম সম্পাদক ফরহাদ আল রাজি প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন।
কামরুজ্জামান মিন্টু/এনএইচআর/এমএস