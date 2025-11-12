মমেক হাসপাতালে ডেঙ্গুতে নারীর মৃত্যু, নতুন ভর্তি ৪৭
ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ (মমেক) হাসপাতালে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে সুলেমা খাতুন (৫০) নামে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে।
বুধবার (১২ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ৭টার দিকে হাসপাতালের ডেঙ্গু ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।
মারা যাওয়া সুলেমা খাতুন জেলার তারাকান্দা উপজেলার ঢাকুয়া গ্রামের আবেদ আমীর মেয়ে।
বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের উপ-পরিচালক ডা. মো. জাকিউল ইসলাম।
তিনি বলেন, মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) বিকেল ৪টার দিকে ডেঙ্গু আক্রান্ত অবস্থায় হাসপাতালের ডেঙ্গু ওয়ার্ডে ভর্তি হন সুলেমা খাতুন। তাকে যথাযথ চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছিল। এরই মধ্যে বুধবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে মারা যান সুলেমা খাতুন।
উপ-পরিচালক ডা. মো. জাকিউল ইসলাম বলেন, ২৪ ঘণ্টায় হাসপাতালের ডেঙ্গু ওয়ার্ডে ৪৭ জন রোগী ভর্তি হয়েছেন। বর্তমানে ডেঙ্গু ওয়ার্ডে মোট ১১১ জন ভর্তি রয়েছে। এরমধ্যে পুরুষ রয়েছে ৭৭ জন, নারী ২৫ জন ও শিশু রয়েছে ৯ জন। চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত ২ হাজার ২১ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এরমধ্যে ১৫ জনের মৃত্যু হয়েছে।
কামরুজ্জামান মিন্টু/এমএন/এএসএম