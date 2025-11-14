ময়মনসিংহ মেডিকেলে ডেঙ্গুতে প্রাণ গেলো একজনের

ময়মনসিংহ মেডিকেলে ডেঙ্গুতে প্রাণ গেলো একজনের
ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ (মমেক) হাসপাতালে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মো. গিয়াস উদ্দিন (৬০) নামে একজনের মৃত্যু হয়েছে।
শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) বিকেলে জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন মমেক হাসপাতালের সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) ডা. মোহাম্মদ মাঈন উদ্দিন খান।
মারা যাওয়া মো. গিয়াস উদ্দিন জেলার ফুলবাড়িয়া থানা এলাকার মো. মইজ উদ্দিনের ছেলে।
ডা. মোহাম্মদ মাঈন উদ্দিন খান বলেন, বুধবার (১২ নভেম্বর) বিকেল সাড়ে চারটার দিকে ডেঙ্গু আক্রান্ত অবস্থায় হাসপাতালের ডেঙ্গু ওয়ার্ডে ভর্তি হয়েছেন মো. গিয়াস উদ্দিন। তাকে যথাযথ চিকিৎসাসেবা দেওয়া হচ্ছিল। এরই মধ্যে গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে মারা যান গিয়াস উদ্দিন।
তিনি বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় হাসপাতালের ডেঙ্গু ওয়ার্ডে ৩৩ জন রোগী ভর্তি হয়েছেন। বর্তমানে ডেঙ্গু ওয়ার্ডে মোট ১০৬ জন ভর্তি রয়েছে। এর মধ্যে পুরুষ রয়েছে ৭৩ জন, নারী ২৭ জন ও শিশু রয়েছে ৬ জন। চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত ২ হাজার ১০৮ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এর মধ্যে ১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে।
